Nuevos casos de estatales sancionados en Río Negro: 2 cesantías y 11 suspensiones por faltas graves

El Gobierno de Río Negro informó nuevas sanciones disciplinarias dentro de la administración pública provincial durante los primeros meses del año. Según datos oficiales, se dictaron 2 cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y 2 apercibimientos tras investigaciones administrativas por distintas faltas en el servicio.

La información surge de un comunicado difundido por el Gobierno provincial, donde también se indicó que desde enero de 2024 la Junta de Disciplina analizó más de mil expedientes administrativos vinculados con el desempeño de agentes estatales.

Control en el empleo público: cómo funcionan las sanciones disciplinarias en Río Negro

De acuerdo con el Ejecutivo, el trabajo de ese organismo permitió acelerar expedientes que estaban demorados. Como resultado, señalaron que se duplicó el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores dentro del sistema disciplinario.

El Gobierno provincial informó cesantías, suspensiones y apercibimientos tras sumarios administrativos. Archivo

En ese período, la Provincia dictó 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. También se registraron 77 absoluciones dentro de los sumarios administrativos que evaluó la Junta de Disciplina.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó la política de control del Ejecutivo. “Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”.

El organismo encargado de evaluar las sanciones está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, que analizan los antecedentes y la gravedad de cada caso antes de emitir una resolución.

Faltas graves, abandono de servicio y sanciones en la administración pública

El Gobierno explicó que las actuaciones disciplinarias incluyen distintos incumplimientos dentro del Estado. Entre ellos aparecen ausencias injustificadas, abandono de tareas, negligencia en el cuidado de insumos y conflictos laborales entre agentes.

La normativa provincial prevé una escala de sanciones que va desde apercibimientos y suspensiones hasta cesantías o exoneraciones. La cesantía implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso después de cinco años, mientras que la exoneración establece la expulsión definitiva ante delitos con condena penal firme.