«Obra clave»: petroleras adjudicaron el bypass de Añelo que desviará el tránsito pesado de Vaca Muerta

El fideicomiso integrado por diez empresas petroleras de Vaca Muerta firmó este jueves la adjudicación de la del bypass de Añelo, una obra que comprende 51 kilómetros y que desviará el tránsito pesado de la industria por fuera de la localidad.

La UTE Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A. fue la ganadora de la licitación en la que hubo nueve participantes. El gobernador Rolando Figueroa participó del acto en Buenos Aires y aseguró que se trata de «una obra clave».

«Junto a las empresas operadoras adjudicamos una obra clave: se construirán 51 km de rutas y un nuevo nexo vial que desviará el tránsito pesado del centro de Añelo. Estamos avanzando en un esquema innovador de articulación público-privada», destacó en una publicación en redes sociales.

Aporte de diez empresas de Vaca Muerta

El proyecto comprende el nuevo tendido y la repavimentación de las rutas provinciales N° 8 y N° 17, junto a la construcción del denominado Camino de la Tortuga.

Del fideicomiso, el primero de este tipo en la Provincia, participan las operadoras YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Shell, Phoenix Global Resources y Total Austral.

Cada empresa aportará un porcentaje del financiamiento que va entre el 5% y 13,3%. El Poder Ejecutivo de Neuquén recibirá la obra concluida en carácter de donación con cargo y, como parte del cumplimiento de la donación, deberá someter las ruta 8 y 17 a un régimen de peaje para sostener el mantenimiento y hacer el repago de la obra.

El acuerdo del fideicomiso fue ratificado el año pasado por ley.

La obra finalizaría en octubre de 2027

El acto realizado este jueves reunió al gobernador Rolando Figueroa, al ministro de Economía, Guillermo Koenig, con Carlos Ormachea, presidente de la CEPH y chairman de Tecpetrol, en representación del fideicomiso. En tanto que León Zakalik, presidente de Rovella Carranza S.A., estuvo presente en nombre del consorcio Losi–Rovella.

«La obra del bypass es estratégica porque mejorará la fluidez del tránsito en el corazón de Añelo y aportará mayor seguridad a los corredores viales,» afirmó Carlos Ormachea. El directivo destacó, además, que el inicio de los trabajos es el resultado directo del esfuerzo conjunto de las petroleras: «Estamos cumpliendo con los plazos previstos, ejecutando la obra que planificamos gracias a la sinergia de toda la

industria.»

La adjudicación a la UT Losi–Rovella Carranza fue el resultado de un proceso de licitación de precios en el que se recibieron nueve ofertas, «resultando la propuesta del consorcio la mejor valorada por su competitividad económica y su solidez técnica», indicó la CEPH. La obra será ejecutada con un cronograma de 18 meses corridos, con una fecha estimada de finalización en octubre de 2027.