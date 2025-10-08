Rolando Figueroa pidió a la Legislatura que avale el acuerdo con petroleras para construir el bypass de Añelo

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió un proyecto de ley a la Legislatura para ratificar el acuerdo alcanzado con nueve operadoras de Vaca Muerta para la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, conectando las rutas provinciales 8 y 17. El acuerdo fue firmado con TMF Trust Company Argentina SA, la firma encargada de administrar el fideicomiso por el cual las empresas aportarán un total de 51 millones de dólares más IVA.

La ley también autoriza al ministerio de Infraestructura a realizar los actos necesarios para adherir, en carácter de fideicomisario, al fideicomiso «ByPass de Añelo», instrumentado mediante un contrato firmado el 19 de junio de 2025 por las empresas YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources, y Total Austral, en su carácter de fiduciantes; y TMF Trust Company, en su carácter de fiduciario.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Provincial recibirá la obra concluida en carácter de donación con cargo.

Como parte del cumplimiento de esta donación, el proyecto indica que el gobierno deberá «llevar adelante los actos necesarios para, oportunamente, someter las rutas provinciales 8 y 17 a un régimen de peaje», destinando una parte de lo recaudado al mantenimiento y otra al fideicomiso para que actúe como forma de repago.

También podrá el gobierno «por si o a través del organismo correspondiente adoptar las medidas administrativas que estime corresponder a los efectos de derivar la totalidad del tránsito pesado de la zona» hacia este bypass.

Bypass de Añelo: cuánto invertirán las petroleras

Según el acuerdo alcanzado entre las nueve empresas y el gobierno, el financiamiento del bypass de Añelo demandará una inversión de unos 51 millones de dólares más IVA.

Con 6,8 millones de dólares se sumarían como «sponsors principales» YPF, Vista, Pluspetrol, PAE y Pampa. El contrato de fideicomiso establece un plazo hasta el 24 de octubre de este año para que Shell Argentina se sume con igual participación.

En tanto Tecpetrol, Total, Chevron y Phoenix sumarían 2,6 millones de dólares cada una.

El detalle del financiamiento sería el siguiente:

El proyecto de ley también exime del pago del Impuesto de Sellos al acuerdo marco y a todos los

instrumentos relacionados con la donación con cargo y del Ingresos Brutos al fideicomiso para todas las actividades que realice dentro de la Provincia relacionadas con el cumplimiento del acuerdo.

Bypass de Añelo: la ley busca dar «seguridad jurídica»

En los fundamentos de la ley, Figueroa planteó que esta negociación alcanzada con las petroleras para la realización del bypass de Añelo «equilibra el interés público provincial con la responsabilidad de las operadoras con la comunidad de la cual participan y se sirven, permitiendo concretar en el corto plazo una obra vital para la seguridad vial, el ordenamiento del tránsito y la continuidad del crecimiento de la

industria hidrocarburífera».

El acuerdo caducará a los 15 años desde el comienzo efectivo de la concesión de peaje o una vez cancelada la contribución (inversión) realizada por las empresas, lo que ocurra primero.

Si bien, en un principio, no se había anticipado que este acuerdo pasaría por la Legislatura, se supo que había algunas reservas entre las empresas y que buscaban un reaseguro que las blinde respecto de este instrumento inédito para Vaca Muerta.

En el proyecto se apuntó a que la ley asegurará «la plena validez jurídica del régimen de peaje» y garantizará «la seguridad jurídica tanto de la Provincia como de las empresas participantes».

El acuerdo establece que el fideicomiso «procurará que la ejecución de la obra se realice dentro de un plazo estimado de 18 meses, contados desde la fecha de inicio efectivo de los trabajos».