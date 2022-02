Oficialismo y oposición afinan sus posiciones por el acuerdo con el FMI

El Gobierno nacional trabaja por estas horas, a dos semanas del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, para acelerar los detalles del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que presentará ante un Congreso en el que espera encontrar debate y una “segura aprobación”.

En los últimos días, los distintos ministerios fueron enviando el balance de lo realizado en el último año y los planes a futuro para que sean incluidos en el discurso que Alberto Fernández brindará ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, pero la máxima atención está centrada por estos días en el cierre del capítulo parlamentario de la deuda externa.

La agencia oficial Télam aseguró que tras su regreso de la gira internacional que lo llevó a Rusia, China y Barbados, tanto el jueves como el viernes, el Jefe de Estado mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el embajador en los Estados Unidos, Jorge Arguello, con el motivo de “acelerar” el acuerdo que deberá tener la aprobación del “board” del FMI y, como marca la ley, la sanción de los diputados y senadores argentinos.

Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos tras la salida de Máximo Kirchner, confirmó que trabaja con diputados para limar diferencias.

Mientras que Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, aseguró ayer que “todos los diputados y diputadas van a saber lo que están votando y cómo es el camino que propone el Gobierno nacional a la hora de votar”.

En este último aspecto, Martínez tomó distancia con respecto al último Gobierno durante su diálogo con Diana Deglauy en el programa Si Pasa, Pasa (Radio Rivadavia): “En el momento en que Macri tomó esta deuda, no teníamos ningún papel sobre la mesa”. Además, según publicó la agencia Noticias Argentinas, calificó a la votación del acuerdo como “un momento histórico”.

Por otra parte, detalló que “la presidencia del bloque del oficialismo tiene dos tareas: que las ideas del Ejecutivo tengan el mayor respaldo en la Cámara Baja y tratar de vincular la iniciativa parlamentaria que los ejes principales de la acción del Gobierno”, y continuó: “Esto para que nosotros podamos aportar ideas, proyectos y miradas”.

El presidente del bloque oficialista también reconoció ciertas diferencias internas con respecto al acuerdo: “Obviamente van apareciendo posiciones y miradas sobre el tema del FMI”, pero “me sirven muchísimo para aportar información y argumentos”.

Con respecto a la renuncia de su predecesor en el cargo, Máximo Kirchner, Martínez dijo: “No niego todo lo que pasó la semana pasada con él, pero mi primer diálogo no tiene que ver con que tomen una decisión con respecto al Fondo, sino empezar a mirar despacito el tratamiento del acuerdo”, y añadió: “Mi tarea es tratar de acercar a los diputados del bloque, sabiendo que es un tema en el que no hay unanimidad”.

La UCR “espera” que la oposición vote unida el proyecto

El senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo expresó ayer que “espera” que Juntos por el Cambio vote una posición común cuando llegue al Congreso el proyecto del acuerdo por la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al respecto aseguró que “no tienen previsto” votar diferenciados.

“No lo tenemos previsto así de ninguna manera”, sostuvo el ex gobernador mendocino en diálogo con Lado P de Radio Rivadavia.

Cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que en declaraciones en off están dejando trascender que existe una decisión tomada de acompañar el memorando: “En la mesa nacional de JxC nadie defendió el acuerdo”, aclaró.

Tras pronunciarse a favor de dar quórum en la sesión para no convertirse en un “obstáculo”, Cornejo comentó las alternativas que viene barajando JxC: “Una opción es abstenerse y por supuesto también apoyar. No podemos tomar una decisión cuando todavía no conocemos la letra chica del acuerdo”. También sumó la posibilidad de rechazar el acuerdo.