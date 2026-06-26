Murió Mirta Acosta, la madre que nunca dejó de buscar a su hija Natalia, desaparecida en 1994 en San Martín de los Andes

Neuquén está de luto: este 25 de junio se confirmó el fallecimiento de Mirta Acosta, símbolo de una lucha incansable que duró décadas. Desde 1994, tras la desaparición de su hija Natalia Ciccioli en San Martín de los Andes, Mirta nunca dejó de pedir Justicia por la adolescente, vista por última vez a los 12 años.

Gracias a su constante reclamo, logró que en la provincia se reglamentara la «Alerta Nati», una ley que se activa de forma inmediata ante la desaparición de cualquier menor de edad.

La confirmación de su muerte

El fallecimiento de la mujer fue confirmada por el jefe comunal, Carlos Saloniti, quien a través de la cuenta oficial del Municipio de San Martín de los Andes, expreso su «profunda tristeza».

«Mirta, junto a su esposo, Miguel, dedicó las últimas tres décadas de su vida a buscar a su hija Natalia, desaparecida el 16 de enero de 1994 cuando tenía 12 años. La tarea inquebrantable de ambos vecinos para mantener viva la investigación y reclamar respuestas, los convierte en ejemplo y nos recuerda la necesidad de asumir su legado hasta cerrar una herida que aún sigue abierta», reconoció Saloniti.

Sobre el final del comunicado, el intendente afirmó: «La lucha por Natalia sigue, tomando las palabras de Mirta: ‘Nunca se cierra una etapa cuando alguien desaparece'».

La desaparición de Natalia Ciccioli

María Natalia Ciccioli desapareció cuando salió de su casa en San Martín de los Andes el 16 de enero de 1994. Según el relato de sus padres, era domingo al mediodía y quería ir a tomar un helado al centro de la ciudad, pero nunca más volvió.

Su mamá, Mirta Acosta, siempre sospechó que su hija fue víctima de un ataque donde la pudieron haber asesinado y enterrado para «no dejar evidencias”. Lo cierto es que desde su desaparición, la investigación pasó por un sinfín de hipótesis sin confirmar.

Se hicieron numerosas marchas para reclamar por su aparición y su imagen se viralizó en las redes. Hasta fue publicada en la página de Interpol. Pese a esto, no hubo nunca un detenido en la causa y su familia nunca pudo saber donde se encontraba.

El día que desapareció, los padres de Natalia recorrieron toda la ciudad en su búsqueda e incluso realizaron la denuncia de desaparición, pero la Policía dispuso esperar 48 horas para empezar a buscarla y, cuando comenzaron a hacerlo se concentraron únicamente en la zona del centro.

El caso de Natalia impactó fuerte en Neuquén, se cuestionó mucho la demora de las autoridades para poner en marcha un operativo de rastrillaje. Fue así que en 2010 se reglamentó la Ley de “Alerta Nati”, que finalmente entró en vigencia en 2020.

Esta alerta es un protocolo de emergencia utilizado en casos de desaparición de menores y permite ampliar rápidamente la difusión de información para acelerar su localización.