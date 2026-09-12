Presupuesto 2027: el Gobierno suma obras para gobernadores aliados y busca destrabar acuerdos en el Congreso

El Gobierno nacional sumará al proyecto de Presupuesto 2027 una serie de obras públicas reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, en una maniobra orientada a acercar posiciones de cara a la negociación legislativa en el Congreso. La iniciativa contempla proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento que los mandatarios provinciales incluyeron en las últimas rondas de diálogo con la Nación.

Desde la Casa Rosada indicaron que las obras elevadas por las provincias quedaron integradas al texto presupuestario. La medida beneficia solicitudes de Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones.

El proyecto será ingresado de manera formal al Congreso el lunes y tomará estado parlamentario el martes 15 de septiembre. Por el momento, en el Ejecutivo no contemplan una presentación especial ni prevén que el presidente Javier Milei concurra al recinto a exponer los lineamientos de la ley de leyes.

Las obras confirmadas provincia por provincia

Entre Ríos aparece como una de las jurisdicciones con mayores avances. Fuentes oficiales confirmaron que se incorporaron proyectos de agua potable para Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y obras cloacales para Villaguay, tras gestiones de la gobernación con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Mendoza también tendrá obras garantizadas dentro de la planificación. Se incluyó la continuidad de las tareas sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en la zona de Anchoris y la conexión vial hacia San Juan. El ministro de Gobierno provincial, Natalio Mema, confirmó avances tras reunirse con funcionarios de las áreas de Interior, Infraestructura, Transporte y Coordinación Fiscal Provincial.

El listado en el resto del país contempla:

Catamarca y Santiago del Estero: la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras de Albigasta.

la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras de Albigasta. Tucumán: el Acueducto de Vipos.

el Acueducto de Vipos. Chaco: el Segundo Acueducto del Interior y obras en la Ruta Nacional 89 entre General Pinedo y Quimilí.

el Segundo Acueducto del Interior y obras en la Ruta Nacional 89 entre General Pinedo y Quimilí. Chubut: la presa Nacimiento del Río Senguer y un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Comodoro Rivadavia.

la presa Nacimiento del Río Senguer y un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Comodoro Rivadavia. Salta: la Planta Depuradora Sur y la Ciudad Judicial de Orán, además de trabajos en las rutas nacionales 34 y 50.

la Planta Depuradora Sur y la Ciudad Judicial de Orán, además de trabajos en las rutas nacionales 34 y 50. Corrientes: proyectos para los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, junto con ampliaciones de la red de gas.

Negociaciones abiertas y traspaso de rutas

A pesar de los anuncios, los niveles de confirmación varían según la provincia. En Catamarca y Tucumán evitaron dar por cerrados los acuerdos definitivos, mientras que en Santa Fe y Córdoba indicaron que aún no mantuvieron negociaciones puntuales por el Presupuesto 2027. Desde la Nación aclararon que la inclusión de un proyecto no garantiza su inicio en 2027 ni el financiamiento total, sino que en varios casos habilita partidas o avala futuros convenios.

El debate presupuestario coincide con el traspaso operativo de rutas nacionales impulsado por el Poder Ejecutivo. Vialidad Nacional ya acordó con distintas jurisdicciones la transferencia o ejecución de trabajos sobre unos 2.000 kilómetros de corredores, bajo un esquema donde las provincias asumen los costos y el Estado nacional mantiene la titularidad.

Mendoza, Santa Fe, San Juan, Río Negro, Catamarca y San Luis firmaron convenios bajo el marco del Decreto 253/2026, mientras que Nación analiza acuerdos similares con Corrientes, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. Con este paquete de obras en el Presupuesto 2027, el Ejecutivo busca asegurar respaldos en la Cámara de Diputados y en el Senado para sostener la gobernabilidad sin alterar el objetivo de equilibrio fiscal.