Operativo en medio de la sesión en Diputados: la Policía avanza contra universitarios, estatales y jubilados

En medio de la «mega» sesión en la Cámara de Diputados en donde la oposición intenta votar el aumento de recursos para las universidades y al hospital Garrahan, hubo incidentes en inmediaciones del Congreso. La Policía avanzó contra jubilados, universitarios y estatales, como así también reprimió a trabajadores de prensa que cubrían la movilización. Hay heridos.

A la frecuente marcha de los jubilados de todos los miércoles, que esta vez se manifiesta contra el veto de Javier Milei por la suba de los haberes y la prórroga de la moratoria previsional, se sumó una movilización de trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional y del Hospital Garrahan, quienes reclaman contra el «desguace del Estado» y por «salarios dignos».

La concentración empezó desde el mediodía en la Plaza del Congreso, mientras que el edificio amaneció vallado para impedir que se acerquen los manifestantes.

Según informó Infobae, las fuerzas federales cortaron la circulación por las avenidas linderas y rodearon a un pequeño grupo de jubilados que mostraba carteles contra el Gobierno en los semáforos.

En un instante, las columnas intentaron avanzar por la avenida de Mayo y efectivos comenzaron a lanzar gases para impedir la protesta.

Foto: Gentileza TN.

Por su parte, desde C5N captaron el momento en que un carro hidratante disparó directamente contra trabajadores de prensa que estaban reunidos en una esquina.

❗Reprimen a la prensa con el camión hidrante en el Congreso



📲 En vivo por #C5N y por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/kx0xKlIXsq — C5N (@C5N) August 6, 2025

Por el momento, no hay registro de la cantidad de heridos. Un fotógrafo de la agencia de noticias AP, identificado como Rodrigo Abd, fue impactado por el carro y tuvo que ser evacuado por sus propios colegas: «Estaba cubriendo la protesta y el chorro me tira al piso. No escucho bien. Fue un golpazo», relató al mismo medio.

El fotógrafo Rodrigo Abd herido en la marcha del Congreso.

«Nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras de La Nación, AP, El Destape, Crónica TV y con toda la prensa que una vez más fue reprimida de forma dirigida y deliberada», indicaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras de La Nación, AP, El Destape, Crónica TV y con toda la prensa que una vez más fue reprimida de forma dirigida y deliberada.



Para frenar esto, tenemos que seguir profundizando nuestra organización y acción colectiva. pic.twitter.com/cQ1yxelibt — SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) August 6, 2025

Sesión incómoda para el gobierno de Javier Milei: cómo se llegó al quórum

Por Carolina Ramos, Corresponsalía Buenos Aires

Con el aporte de todos los diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora y una sorpresiva presencia del radicalismo, arrancó la sesión en la que la oposición busca avanzar con proyectos que el presidente Javier Milei rechaza por su costo fiscal, como el presupuesto universitario. A pesar de las presiones del oficialismo, se logró el quórum con 135 legisladores y se prevé que la jornada se extienda por unas doce horas.