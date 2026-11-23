Tras el anuncio de Javier Milei, el Gobierno oficializó más fondos para Defensa y nuevas sanciones por Malvinas

El Índice de Confianza en el Gobierno registró en noviembre una suba del 4,1% mensual y se ubicó en 2,04 puntos en una escala de 0 a 5. El avance le permitió a la gestión de Javier Milei volver a superar el umbral de los 2 puntos, aunque el movimiento se mantiene dentro de la franja de estabilidad que el indicador exhibe desde abril.

El relevamiento es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que mide la serie desde noviembre de 2001, a partir de una encuesta telefónica de Poliarquía Consultores a 1.000 personas mayores de 18 años en 39 localidades de todo el país, realizada entre el 3 y el 17 de noviembre.

Con un error estándar de 0,06 puntos, el intervalo de confianza del mes va de 1,91 a 2,16, por lo que la propia Di Tella considera que la suba es compatible con el error muestral. En la comparación interanual, el ICG refleja un retroceso del 17,5% respecto de noviembre de 2025.

Según el informe, la mayor parte del deterioro registrado durante 2026 se concentró entre enero y mayo, sin que desde entonces se observe una tendencia definida. Con el dato de noviembre, el promedio acumulado de la actual gestión descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo hasta el momento.

El interior impulsó la confianza en el Gobierno de Javier Milei y amplió la brecha con el Conurbano

En el desglose territorial, el interior del país volvió a registrar el mayor nivel de confianza, con 2,27 puntos y un incremento mensual del 6,3%. En el Área Metropolitana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también mostró números positivos y alcanzó los 1,95 puntos (+3,7%).

La contracara volvió a ser el Gran Buenos Aires (GBA), único distrito que retrocedió en noviembre tras caer 1,4% hasta los 1,59 puntos. De este modo, se amplió por segundo mes consecutivo la brecha entre el interior y el Conurbano: la diferencia pasó a ser de 0,68 puntos, lo que equivale a un nivel de confianza 42,8% superior en las provincias respecto del GBA.

Índice de Confianza en el Gobierno Argentina · UTDT–Di Tella · escala 0 a 5 2,04 ▲ +4,1% Mes de gestión 35 Interanual -17,5% Prom. gestión 2,32 IC 95% 1,91 a 2,16 Por zona Por edad Por presidencia Componentes Expectativas Valores del Índice de Confianza en el Gobierno, noviembre de 2026. Fuente: Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella — relevamiento de Poliarquía Consultores (noviembre 2026). Escala de 0 a 5. | Diario RÍO NEGRO

Subieron los cinco pilares del índice y la capacidad para resolver problemas casi empató a la honestidad

A diferencia de octubre, cuando cuatro subíndices habían mejorado y uno había retrocedido, en noviembre los cinco componentes del ICG registraron subas respecto del mes anterior. La honestidad de los funcionarios avanzó 1,4% y se ubicó en 2,41 puntos, conservando por escaso margen el primer puesto entre los atributos más valorados.

Muy cerca quedó la capacidad para resolver problemas, que saltó 5,6% hasta alcanzar los 2,40 puntos. También mostraron mejoras la eficiencia en la administración del gasto público, que creció 4,5% a 2,08 puntos, y la evaluación general del Gobierno, que subió 3,6% hasta 1,69 puntos. La preocupación por el interés general encabezó las variaciones porcentuales con un alza del 6,4% hasta 1,60 puntos, aunque continúa como el pilar más rezagado.

Cómo quedó Milei frente a Néstor Kirchner, Macri, Cristina y Alberto Fernández en el mes 35

Al cumplirse el mes 35 de mandato —tomando como inicio el primer mes completo de cada presidencia, enero de 2024 en el caso actual—, los 2,04 puntos de Milei se ubican por debajo de Néstor Kirchner, que en noviembre de 2006 marcaba 2,54 puntos (-19,8%), y del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que registraba 2,42 puntos (-16,0%). Sobre este último antecedente, la Di Tella aclara que noviembre de 2010 coincidió con el fuerte salto de confianza posterior al fallecimiento de Néstor Kirchner.

En cambio, el registro actual de Milei supera ampliamente al obtenido en el mes 35 por Mauricio Macri (1,77 puntos; +15,2%), por Cristina Fernández de Kirchner en su segundo período (1,60 puntos; +27,0%) y por Alberto Fernández (1,19 puntos; +71,1%). Si se compara el promedio de los primeros 35 meses de gestión, los 2,32 puntos de Milei siguen ubicados entre los 2,43 puntos de Macri y los 1,83 puntos de Fernández.

Los mayores de 50 años, el grupo que más recuperó la confianza en el Gobierno de Milei

El dato más llamativo del mes se dio entre los mayores de 50 años, que un mes después de tocar su mínimo de la gestión subieron 21,7% hasta 2,20 puntos. Así quedaron muy cerca de los jóvenes de 18 a 29 años, que siguen al tope con 2,23 puntos pese a una baja del 6,2%, mientras que el grupo de 30 a 49 años cayó 7,2% a 1,82 puntos.

Por nivel educativo, el mayor salto se registró entre quienes tienen instrucción primaria, que subieron 28,9% hasta 1,67 puntos. El segmento secundario avanzó 11,3% a 2,04 y quedó casi a la par del terciario o universitario (2,06; -0,7%), que encabeza la tabla.

La brecha de género, en cambio, se amplió a 0,65 puntos, desde los 0,43 de octubre. La confianza entre los hombres subió 8,7% hasta 2,35 puntos, mientras que entre las mujeres bajó 2% a 1,70.

Entre quienes dicen que ellos o su familia fueron víctimas de un delito en el último año, el ICG quedó estable en 1,70 puntos (-0,4%), por debajo de los 2,14 de quienes no lo fueron (+5,5%). Es el mismo patrón que el informe registra en casi todos los meses de la serie.

Las expectativas económicas siguen marcando la confianza en el Gobierno de Milei

La proyección sobre el futuro económico volvió a funcionar como el principal ordenador del respaldo político. Entre quienes creen que la situación del país mejorará dentro de un año, el ICG alcanza los 4,05 puntos, con una leve baja del 1,0% respecto de octubre.

En el grupo intermedio, conformado por quienes esperan que la economía se mantenga igual, la confianza subió 5,8% y se ubicó en 2,73 puntos. En contraste, entre quienes anticipan que la situación empeorará, el índice apenas llega a 0,43 puntos, pese a haber registrado una variación positiva del 8,7% en el mes.

Accedé acá al informe completo de la Universidad Torcuato Di Tella.