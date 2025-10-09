Otorgan un adicional salarial para jefes del Splif que deban alquilar para estar cerca de la central

Por decreto se concedió un adicional para los jefes de Splif que deban estar cerca de las centrales. Archivo

El gobierno provincial otorgó por decreto un adicional para los jefes y subjefes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales que deban trasladarse a otras centrales para cumplir tareas.

El plus salarial se definió como un “suplemento por afectación territorial” y tiene carácter no remunerativo y no bonificable para quienes ejercen jefaturas o subjefaturas de centrales de incendios y cumplen las funciones de jefatura en localidades distintas a su domicilio habitual, siempre que esté a una distancia superior a 30 kilómetros.

El nuevo suplemento salarial fue dispuesto por decreto y rige a partir del 1 de septiembre. Se trata de un un equivalente al 40% del haber bruto correspondiente a la categoría 15 del Agrupamiento Combatientes de Incendios Forestales.

En los fundamentos, el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo señaló que los jefes y subjefes “representan la máxima autoridad operativa y administrativa” y son los “responsables directos de la organización, planificación y ejecución de las acciones vinculadas al manejo del fuego forestal y de interfase”.

Se consideró que quienes cumplen esas tareas deben trasladarse de manera permanente a las centrales en otra localización distinta a su domicilio y deben afrontar el costo de los alquileres para su residencia ya que deben tener “disponibilidad permanente y arraigo territorial efectivo”.

En el Splif no existe un mecanismo de compensación por el gasto habitacional y esto “puede generar dificultades de radicación, inestabilidad del personal y pérdida de referentes capacitados en zonas estratégicas para el manejo del fuego”, por eso se creó el suplemento salarial.

El nuevo concepto “busca compensar parcialmente el gasto de alquiler asumido por los agentes” y no generará un costo presupuestario alto para el organismo porque está destinado a una cantidad acotada de personas.