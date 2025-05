Otra denuncia por «violencia y persecución» en Allen contra el libertario Román y uno de sus concejales

Luego de la renuncia de la exsecretaria de Hacienda de Allen, Griselda Morell, que denunció ante los concejales opositores de Allen «hostigamientos» y «aprietes» de parte del intendente libertario Marcelo Román y de un empresario periodístico cercano, ahora la concejal Marta Crespo denunció públicamente a un edil del oficialismo y al propio jefe comunal de La Libertad Avanza por las situaciones que se viven en el municipio allense.

Crespo denunció públicamente al concejal oficialista Antonio Sepúlveda. Dijo que en el Concejo Deliberante de Allen se están viviendo situaciones de “violencia y persecución”.



“Está todo el tiempo gritándonos que no nos va a a respetar como concejales, que nos va a hacer la vida imposible”, señaló Crespo ante Diario RÍO NEGRO.



“Me dijo que tenía que tener mucho cuidado”, señaló Crespo sobre la explícita amenaza de Sepúlveda en medio de una discusión.



Crespo aseguró que no creía que la labor legislativa iba a ser así. Señaló que llegó al Concejo preparada para discutir los temas. “Somos de diferentes partidos políticos y se va a discutir, pero no al grado de que estén continuamente denigrándote”, remarcó.



En el caso puntual de la situación que se vive en el Concejo Deliberante, no está claro si la actitud de Sepúlveda es para que no avance el trabajo legislativo o para que los concejales dejen sus cargos.

El Concejo, con la fractura del bloque oficialista, se transformó en un fuerte contrapeso de Román. Allí solo tiene tres concejales oficialistas sobre un total de nueve.



La concejal de Nos Une Río Negro también afirmó que el año pasado el propio intendente Román le dijo que sino “lo acompañaban, sino estábamos con él, cada vez la persecución y el escrache iban a ser mayor”.

El nombre de Sebastián Ocampo, otra vez mencionado



El nombre del empresario periodístico Sebastián Ocampo volvió a aparecer al hablar con Crespo. Morell, cuando se quebró ante los concejales horas antes de renunciar a la secretaría de Hacienda, también lo mencionó como la persona en las sombras que tenía incluso más poder de decisión que el propio Román.



Ocampo es el propietario de una radio y un medio online de Allen que ofician prácticamente como el órgano de difusión de las decisiones de Román. Quienes se oponen, como el caso de Crespo y otros concejales opositores, han soportado intensas campañas en su contra a través de estos dos medios.



Luego de que Morell, entre lágrimas según contaron primero el concejal Gustavo Addamo a la radio La Voz de Fernández Oro y ahora la concejal Crespo, enumeró las irregularidades que se habían cometido durante la gestión de Román, los concejales opositores decidieron pedir al Tribunal de Cuentas que investigue si hubo maniobras contables desde que Román es intendente.