Otra vez prohíben al juez federal de Roca que participe de audiencias con una defensora

La defensora Delgado, abajo a la derecha, en el momento en que se retira de la sala. Arriba a la izquierda el juez Greca. (Captura de video)

El juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, tiene prohibido acercarse en el ámbito laboral a la defensora pública Celia Delgado. Tampoco podrán participar juntos en ninguna audiencia. Es la segunda vez en seis meses que se produce una situación similar.

La medida cautelar de prohibición de acercamiento y evitar audiencias juntos la tomó la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, luego de una denuncia de Delgado.

A pedido de Greca, quien no pudo ser ubicado para esta nota, la jueza dispuso la reserva de las actuaciones, una especie de secreto de sumario.

Planteo de recusación y nulidad

Los hechos sucedieron el jueves 19 de marzo pasado a la mañana, en los tribunales de Roca, en el comienzo de una audiencia contra dos personas, padre e hijo.

Delgado, coordinadora de la defensa federal de Río Negro y Neuquén, recusó al juez y anticipó que pediría la nulidad del allanamiento nocturno a la vivienda de los imputados.

Como esa orden de allanamiento la emitió el propio Greca, la defensora dijo que «vamos a pedir la impugnación de lo que decidió usted, es muy dificultoso que pueda analizar su propia actuación».

El juez respondió que el planteo «carece de toda logicidad» porque «a los imputados no los conozco. ¿Han estado en alguna audiencia anterior conmigo?», los interpeló. Ambos contestaron que sí. «Las caras los tengo pero desconozco quiénes son, no tengo ningún tipo de relación con ellos», reaccionó el magistrado.

El problema de la falta de jueces

Greca entendió que «el gran problema de este sistema (procesal) es la carencia de jueces, y más ahora que faltan la mitad en la jurisdicción. La recusación debe ser aplicada en forma restrictiva. Su postura -le dijo a la defensora- es cambiar el régimen jurídico que nos costó 200 años implementarlo, quieren tirarlo por la borda en este nuevo planteo».

«O hay desconocimiento de derecho en el planteo, o hay malicia o temeridad. Recuerden que los procesos se deben llevar con moralidad y buena fe. Esta recusación fue abuso del derecho», afirmó el juez.

Indicó que aplicaría «el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, estoy ante un supuesto de abuso del derecho».

«A punto de desmayarme»

La defensora Delgado pidió un cuarto intermedio «porque estoy a punto de desmayarme», y salió de la sala, en la que había varias personas presenciando la audiencia.

Se informó que fue atendida en un centro asistencial, y luego presentó una denuncia ante la jueza Pandolfi que dio origen a la medida cautelar.

La regional de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional expresó su «rechazo absoluto al maltrato», y su «apoyo incondicional» a la defensora Delgado.