Otro municipio del Alto Valle impulsa la venta directa de terrenos: conocé los detalles

El municipio de Contralmirante Cordero y Barda del Medio abrió un nuevo llamado para la venta directa de terrenos, con el objetivo de «ampliar la oferta habitacional y dar respuesta a la demanda de lotes en el Alto Valle», según indicaron desde la comuna. La convocatoria estará abierta a interesados de distintas localidades.

La propuesta incluye la disposición de 10 lotes ubicados en el sector comprendido por las calles Roca, Martín Fierro y Lago Pellegrini. Cada terreno cuenta con una superficie de 165 metros cuadrados y un frente de 10 metros, dimensiones destinadas a uso residencial.

El procedimiento se llevará adelante mediante oferta pública, lo que permite la participación de cualquier persona interesada. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde el municipio explicaron que la medida responde a la necesidad de acceso a tierra planteada por vecinos de distintas localidades.

El valor base fijado es de 50.000 pesos por metro cuadrado, mientras que el pliego de condiciones tiene un costo de 4.000 pesos. Los interesados podrán adquirirlo en la sede municipal, donde se brindan los detalles del proceso y los requisitos de presentación.

Las autoridades aclararon que los terrenos no cuentan con servicios básicos y que los fondos recaudados serán destinados a las obras de infraestructura necesarias. “En nuestro caso, lo recaudado será destinado a que el loteo esté en condiciones de ser entregado y los vecinos puedan construir lo más rápido posible”, afirmaron desde la comuna.

También indicaron que los terrenos no son sociales ya que tanto locales como interesados de otras localidades del Alto Valle pueden realizar sus ofertas por los lotes.

El municipio señaló que la apertura de ofertas se realizará mañana a las 12 en la sala de conferencias del edificio municipal de Contralmirante Cordero. En el acto se conocerán las propuestas y montos presentados por los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento, se prevé avanzar con la adjudicación y posterior preparación del loteo para su entrega a los nuevos propietarios.

