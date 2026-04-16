YPF recibió el certificado de Marca País, con la presencia de Karina Milei y Manuel Adorni

"Es un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días para que la Argentina salga adelante", aseguró Marín. Foto: gentileza.

YPF fue reconocido con el certificado de Marca País Argentina, una distinción que lo contempla como un actor relevante en la proyección internacional de la identidad productiva del país. El acto se realizó en el marco de la visita a Vaca Muerta de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La jornada consistió en un recorrido a través de un equipo de perforación y un pad de pozos en producción en el área Loma Campana, donde los funcionarios presenciaron cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén.

Durante el día estuvieron acompañados por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto con el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, quienes destacaron el rol de la compañía en el desarrollo energético del país.

Marín: «es un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días»

«Este reconocimiento es un galardón refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía argentina y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país como un actor relevante en el escenario global«, afirmó Marín después de obtener la distinción.

En ese sentido, el CEO añadió que «es también un reconocimiento a esa argentinidad que nos empuja a trabajar todos los días para que la Argentina salga adelante».

Por otra parte, Sucalesca expresó que se trata de un reconocimiento «de algo que es constitutivo de cada uno de los argentinos. Simplemente lo que hicimos hoy fue saldar una deuda de mucho tiempo. Es la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina. Estamos muy felices».

En el evento también participaron la vicepresidente primera de la Legislatura a cargo del ejecutivo, Zulma Reina; los senadores neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi; el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing, Guillermo Garat; el vicepresidente de Asuntos Públicos, Lisandro Deleonardis; y el vicepresidente ejecutivo Upstream, Matias Farina.

Según afirmó la compañía mediante un comunicado, la Marca País Argentina es una herramienta que impulsa una mejor percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo, y promueve el talento argentino en los mercados globales.