Pablo Echarri fue al Congreso y apuntó contra la reforma laboral del Gobierno: «Regresiva y ruinosa»

El actor Pablo Echarri expuso este jueves una fuerte crítica al Gobierno durante el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Congreso, donde se analiza la reforma laboral. Con un tono enfático, advirtió que la iniciativa es “regresiva y ruinosa” y que profundiza el deterioro de sectores ya golpeados.

El discurso de Pablo Echarri en el debate por la reforma laboral

Según el seguimiento en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, Echarri abrió su intervención planteando que “es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los espacios de comunicación que hacen tan virtuosa e importante a la cultura argentina a lo largo del país y del mundo”.

Además, recordó que el sector cultural ya había sido alcanzado por la Ley Ómnibus y la Ley Bases. En ese marco, afirmó que una nueva reforma agrava la precarización laboral en un escenario de “retracción y pobreza extrema”.

El actor cuestionó el impacto del proyecto presentado por el Gobierno sobre la cultura y la comunicación.

“No es una discusión entre partes iguales, sino un sometimiento de quienes generan el trabajo”, sostuvo, y agregó que la reforma “los coloca directamente en una situación de ruina”.

Reforma laboral: el duro mensaje de Pablo Echarri que resonó en el Congreso

En ese sentido, Echarri se preguntó por qué existe “un ataque tan directo a la cultura”, a la que definió como una herramienta estratégica. Asimismo, señaló que “el mundo impulsa cada vez más la cultura, no solo como difusora de identidad, sino como una herramienta de expansión económica”.

Como ejemplo, mencionó a Estados Unidos, al que describió como un “imperio construido a partir del apoyo estatal a su industria audiovisual”, con efectos económicos y simbólicos a escala mundial.

Por otra parte, el actor apuntó contra artículos concretos del proyecto, como el 193, 194, 195 y 196, de carácter tributario. “No entendemos por qué están incluidos dentro de una reforma laboral”, planteó, al cuestionar la eliminación de gravámenes vinculados al alquiler del espacio radioeléctrico.

En relación con ese punto, sostuvo que las empresas locales no compiten en igualdad de condiciones con las grandes plataformas internacionales y propuso: “¿No sería mejor sumar a las plataformas a un esquema de gravámenes que permita generar mayor impulso y producción?”.

«Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, en eso estamos de acuerdo, pero eliminar la cultura y la comunicación laboral es patearnos en contra”, afirmó, y añadió: “Estamos en contra de toda la reforma laboral y pedimos que se quiten de la estructura los artículos mencionados anteriormente”.