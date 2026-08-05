Ley de Tierras: el gesto de Victoria Villarruel a la oposición que generó tensión en Casa Rosada en la previa a la votación

La llegada del presidente Javier Milei al Congreso para encabezar la apertura de las Sesiones Ordinarias en Marzo de este año. (Foto: prensa Senado)

Un nuevo cortocircuito en Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel encendió la alarma en el bloque oficialista de la Cámara de Senadores. La molestia en el entorno del presidente Javier Milei se desató tras la firma de un decreto de la Presidencia del Senado que hizo lugar al pedido de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) para participar y votar de manera remota en la sesión fijada para este jueves, donde se busca debatir las modificaciones a la Ley de Tierras.

La legisladora opositora solicitó la excepción por recomendación médica debido a un embarazo de 32 semanas que le impide trasladarse a Buenos Aires. Sin embargo, la resolución de la titular de la Cámara alta quedó a contramano de los intereses de la mesa política del Gobierno —integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich—, donde evaluaron que la venia complica de forma directa la estrategia de La Libertad Avanza.

Disputa por el reglamento y la búsqueda de los dos tercios

El eje del enfrentamiento entre el Ejecutivo y la conducción de la Cámara alta se trasladó de inmediato al terreno reglamentario. Desde la Casa Rosada argumentan que, al tratarse de una sesión que se reanuda tras un cuarto intermedio, cualquier modificación en la modalidad de votación requiere una mayoría de dos tercios de las bancas presentes, un número que la oposición no reuniría por sí sola.

«Nos cambian las reglas de juego por decreto a pocas horas de una sesión clave», protestaron cerca del equipo de Patricia Bullrich al cuestionar la flexibilidad otorgada por Villarruel a la bancada opositora.

En contraposición, desde el bloque de Unión por la Patria sostienen que la autorización a Fernández Sagasti constituye una cuestión procedimental y no una reforma del temario, por lo que apuestan a convalidar la resolución directamente en el pleno del cuerpo mediante mayoría simple.

Quórum en duda y el escenario de la Ley de Tierras en el Congreso

El choque entre el oficialismo y la oposición se concentra en tres frentes críticos. Sobre el voto a distancia, el bloque libertario presiona por la exigencia de los dos tercios por tratarse de un trámite en una sesión ya abierta, mientras que la oposición lo encuadra como una habilitación procedimental de resolución simple.

En lo relativo al piso de quórum, los armadores de La Libertad Avanza afirman tener garantizados a los 37 senadores presentes, pero en las filas opositoras confían en trabar la apertura del recinto aprovechando ausencias puntuales y dudas de último momento en bloques provinciales.

Finalmente, el debate de fondo por la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger expone dos lecturas irreconciliables: el Gobierno defiende el texto bajo la premisa de garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y la desregulación económica, mientras que referentes del PJ, la UCR, el kirchnerismo y la Coalición Cívica denuncian que la eliminación de límites a la compra de campos por parte de extranjeros convierte a la propuesta en una «ley diseñada a la medida de magnates internacionales».

Con el tablero político al límite, el Poder Ejecutivo monitorea la cuenta regresiva mientras Milei adelantó su agenda de viaje a Ecuador, en un escenario donde los operadores parlamentarios apuran contactos de último momento para evitar un nuevo traspié legislativo.