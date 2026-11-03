Papa León XIV en Argentina: se confirmó la agenda completa de su visita, las actividades día por día y los horarios

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene una agenda con horarios confirmados. Entre el 8 y el 11 de noviembre, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde lo esperan misas, encuentros con fieles y distintas actividades institucionales.

El gobierno también informó que fueron invitados los 24 gobernadores, legisladores, autoridades judiciales y representantes diplomáticos para la histórica visita papal.

Domingo 8 de noviembre: la llegada de León XIV y la recepción oficial en Buenos Aires

El primer día de la visita comenzará a las 16.30, cuando el avión del Santo Padre aterrice en Aeroparque. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, en el inicio de su recorrido apostólico por el país.

A las 16.50, el Papa visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en Plaza San Martín. Media hora después, alrededor de las 17.30, está prevista la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 18.30, León XIV mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. También participará el Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y el pontífice brindarán unas palabras. La intervención será transmitida por cadena nacional desde las 19.

Lunes 9 de noviembre: la misa en el Monumento a los Españoles y los encuentros del Papa

La actividad del lunes comenzará a las 9.15 con una visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

A las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. El presidente Javier Milei estará presente y la ceremonia también se transmitirá por cadena nacional.

Por la tarde, a las 16.10, el pontífice tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Luego, a las 17.20, se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará a las 18.45 con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. A las 19.45 está prevista una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: León XIV viajará a Córdoba y encabezará una misa

El martes, el Papa partirá hacia Córdoba a las 7.10. Su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está prevista para las 9.

A las 9.20 llegará al predio donde se realizará la celebración y hará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles. La misa está programada para las 10. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que viajará a Córdoba para participar de la actividad religiosa.

A las 15.15, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16.55 partirá de regreso a Buenos Aires y llegará a Aeroparque a las 18.10. Por la noche, a las 19.45, se trasladará a la zona del Monumento a los Españoles para recorrer en papamóvil la avenida del Libertador y saludar a los fieles.

A las 20.15 encabezará la vigilia con jóvenes «¡Ánimo, levántate!», que tendrá momentos de diálogo, música y oración. Durante el encuentro, el pontífice brindará un mensaje a los participantes.

Miércoles 11 de noviembre: la misa en Luján y la despedida de León XIV

La última jornada de la visita comenzará a las 8 con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, a las 9.20, el Papa llegará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Allí realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles que se acerquen al santuario. A las 10 celebrará la misa en la plaza de la Basílica, en la última actividad religiosa de su visita.

La plaza de la basílica se colmará de fieles para escuchar al Papa León XIV.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que participará de la celebración en Luján.

La ceremonia de despedida se realizará a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Allí estará presente el presidente Javier Milei para despedir al Santo Padre. Finalmente, a las 14, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.