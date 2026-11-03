Inteligencia artificial e inmigración: el mensaje de León XIV que espera el Gobierno durante su visita a Argentina

Falta poco para que el papa León XIV llegue a Argentina y el Gobierno prevé que el Sumo Pontífice transmitirá un mensaje de alcance global enfocado en la doctrina social de la Iglesia, el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y la inmigración regional.

Desde Casa Rosada catalogan el viaje como una visita «apostólica» y descartan que guarde intencionalidad política durante su estadía en el país.

El mensaje del papa León XIV que espera el Gobierno

En el oficialismo consideran que la postura del papa sobre la Inteligencia Artificial será uno de los temas de la reunión bilateral que mantendrá con el presidente Javier Milei, la misma prevista para el próximo 8 de noviembre. Es un tema que el Sumo Pontífice sigue de cerca y sobre el cual ya expresó reparos por los riesgos de delegar en los algoritmos decisiones que corresponden a personas.

La postura papal se contrapone con la mirada de Javier Milei quien se define como un «tecnooptimista fanático» y defiende el desarrollo de la IA sin regulaciones previas.

León XIV en mayo pasado publicó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, en la que reclamó marcos jurídicos para el desarrollo de la herramienta, advirtió que no puede considerarse moralmente neutra y pidió evitar que la tecnología termine por dominar al ser humano.

Respecto a la cuestión social, se cree que será otro de los aspectos que el Ejecutivo seguirá con atención. En Casa Rosada reconocen que la doctrina social de la Iglesia estará presente en el mensaje papal, aunque descartan que la visita tenga como propósito confrontar con la administración libertaria. «Van a querer interpretar todo como un mensaje crítico al Gobierno. Lo cierto es que seguro trascienda la política local y sea más regional», señalaron desde la mesa política a Noticias Argentinas.

De igual manera, en el oficialismo no descartan que el Pontífice transmita una mirada crítica sobre la situación social a escala internacional, aunque sin referencias directas a la coyuntura argentina.

Finalmente otro de los asuntos que podría atravesar las intervenciones del papa León XIV es la migración como fenómeno global, con foco en la dignidad de las personas migrantes y los desafíos que plantea para la gestión de las fronteras.