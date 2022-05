Para Sapag son «chicanas» las críticas del sector de Rolando Figueroa a la reforma en el MPN

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, se sumó a la defensa de la reforma de la carta orgánica del Movimiento Popular Neuquino y tildó de «chicanas» las críticas que se hicieron desde el sector opositor que lidera Rolando Figueroa. «Están buscando excusas para pegar un portazo», afirmó.

En una entrevista que dio esta mañana en AM Cumbre, el líder de la lista Azul del partido aseguró que la modificación que se aprobó en julio pasado y que reveló RÍO NEGRO el viernes «no generó nada» y que muchas de las intervenciones «fueron para actualizar la carta orgánica a la nueva legislación electoral».

«Por lo que están chicaneando o buscando excusas para pegar un portazo es por el tema de las candidaturas», dijo en referencia a los cambios que ahora impiden a independientes o afiliados con menos de tres años de antigüedad en el partido postularse para los principales cargos a nivel provincial o municipal.

Resaltó que «hay una puerta abierta que es que la Convención del partido pueda autorizar, no es una cláusula cerrada» y defendió que solo «se pone un límite para que no vengan de afuera a manejar las internas del MPN».

Sapag ya anticipó que se postulará en la interna partidaria para disputar el cargo de presidente de la Convención, el que ahora ocupa el ministro de Turismo, Sandro Badilla.

«Está abierta la posibilidad y los que esgrimen esto ahora lo tendrían que haber hecho en su momento, cuando fue la reunión de la Convención haberse presentado y haberlo planteado y no esperar a tiempos electorales para sacar y ventilar el tema», cuestionó.

La reforma de la carta orgánica partidaria se hizo el 3 de julio del 2021 a través de una reunión por Zoom. Los cambios fueron aprobados por unanimidad de los 44 convencionales que participaron de la reunión, pero recién fue ratificada por la justicia electoral en marzo de este año. La jueza federal Carolina Pandolfi, de todas formas, se declaró incompetente para resolver sobre las modificaciones que refieren a las candidaturas a gobernador, vice, diputados e intendentes por estar fuera de su jurisdicción.

«La lista Azul fue muy buena para Figueroa»

Sobre la referencia a quienes buscan excusas para «pegar un portazo», Sapag aclaró que «muchos lo han hecho y muchos coquetean con otros partidos políticos». «Estaría bueno resolver adentro del partido con el voto de afiliados e independientes, pero cada uno construye como puede», planteó.

A tono con la carta que envió la semana pasada el intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, criticando al diputado nacional Rolando Figueroa, Sapag también recordó que «la lista Azul lo hizo diputado provincial, también lo construyó como intendente de Chos Malal y le dio posibilidad de ser vicegobernador».

«Fue muy buena para él. Hasta poco antes de El Chocón, hablábamos muy constructivamente y de golpe, con el acto donde se proclama por aclamación a Marcos Koopmann, pasamos a ser malos», ironizó el exgobernador.

«O no éramos buenos antes o no somos tan malos ahora, no se puede formar parte de una lista y de golpe pasar a recibir estas críticas innecesariamente injustas», evaluó Sapag.