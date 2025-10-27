Paritaria 2026 en Neuquén: el Gobierno define el cronograma de reuniones con los gremios estatales

Rolando Figueroa tiene plazo hasta el viernes para presentar el proyecto de presupuesto 2026 en la Legislatura de Neuquén. Esta discusión correrá en paralelo con otra muy importante: el gobernador se comprometió abrir esta semana la mesa de negociación salarial con los sindicatos estatales.

El acuerdo vigente establece aumentos cada tres meses atados a la inflación, con un ponderado del relevamiento de precios provincial, de acuerdo a lo que indica la dirección de Estadística y Censos, y el que mide el Indec.

En el primer trimestre el personal recibió una suba del 9,73%, en el segundo de 6,56% y el tercero será del 6,96%. La última cuota se pagará con los haberes de enero.

Esta fórmula no solo alcanza al plantel estatal que depende del Poder Ejecutivo. El incremento en base a la variación de la inflación se aplica también en los acuerdos que firmaron trabajadores legislativos y judiciales.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Diario RIO NEGRO que esta semana se dará a conocer el cronograma de reuniones con cada uno de los sindicatos. La convocatoria alcanza a trabajadores nucleados en ATE y UPCN, el sindicato docente ATEN y la Unavp (Viales).

Es importante el parámetro que se fije en la mesa, ya que lo replicará la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia.

Las últimas negociaciones las encabezó el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. En el caso del sindicato docente también se sumó la ministra de Educación, Soledad Martínez.

«Va a ser un año muy duro»

El gobernador Rolando Figueroa se dedicó a dar entrevistas a la prensa local durante la última semana de campaña. Allí se refirió a la paritaria con los sindicatos.

«Es muy importante que los empleados públicos tengan ya cerrado el año anterior su pauta salarial», afirmó.

No quiso anticipar si van a proponer la continuidad de los aumentos trimestrales ajustados a inflación. Dijo que eso «se va a debatir», pero remarcó que 2026 será «un año muy duro, va a existir falta de financiamiento» e insistió con la reforma de la ley de coparticipación.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, señaló a Diario RÍO NEGRO que estaban delineando un presupuesto «conservador», con una inflación estimada del 10,1% y un dólar en 1.400 pesos según las pautas macrofiscales del gobierno nacional.