De cuánto será el aumento a estatales de Neuquén: el dato de la inflación reveló el número

La inflación de septiembre confirmó este martes el aumento que cobrarán los trabajadores estatales de Neuquén cuando se paguen los salarios de este mes. Tanto el Indec como la dirección provincial de Estadística y Censos difundieron la variación de precios que el gobierno de Rolando Figueroa usará para completar la suba del tercer trimestre.

La suba que llegará a más de 60.000 estatales con la liquidación de sueldos a fin de mes será del 6,96%, según informaron fuentes gremiales a Diario RÍO NEGRO. Alcanzará a los empleados del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Legislatura, ya que todos cuentan con acuerdos similares.

El IPC a nivel nacional venía de registrar un 1,9% en julio e igual porcentaje en agosto y sumó un 2,1% en septiembre. En cambio, en Neuquén se había medido una variación del 2,1% en julio y del 2,8% en agosto, misma cifra que se publicó hoy para septiembre.

Los estatales de la provincia reciben actualizaciones automáticas atadas a la inflación de cada trimestre con un ponderado del relevamiento de precios provincial y el que mide el organismo nacional. Este acuerdo, que se firmó entre el gobierno de Rolando Figueroa y los gremios el año pasado, tendrá vigencia durante todo el 2025.

El porcentaje que se anunció hoy completará el promedio que se pagará por este tercer trimestre del año que comprende julio-agosto-septiembre. Por el primero ya recibieron una suba del 9,73% y, por el segundo, otra del 6,56%.