Paritarias en Río Negro: ATE declaró también “insuficiente” la oferta salarial

El Plenario de ATE ratificó que la última oferta del gobierno provincial no alcanza y cuestionó el plazo de cancelación, que se extiende hasta los haberes de febrero.

Un rechazo similar a los tiempos fue planteado el viernes por el Congreso de la Unter, estimándose que las paritarias volverían a retomarse para considerar las fechas de pago del ofrecimiento para cerrar el 2022.

En el caso de la Función Pública, el ofrecimiento definitivo de la administración provincial consistió en un “10% de aumento correspondiente a la revisión del tercer trimestre que se abonará por planilla complementaria durante noviembre” mientras que la pauta del cuarto trimestre tendrá un 6% que se cancelará con haberes de noviembre, un 9% con la liquidación de enero del 2023 y un 3% para completar la pauta del 2022 con remuneraciones de septiembre.

Además, se garantiza “para las categorías inferiores que el reconocimiento del período febrero-octubre no sea inferior a los 30.000 pesos, generando un valor teórico para la categoría 1 de 125.000 pesos y que en cada aplicación se respete la parte correspondiente a la compensaci{on por suma fija, siendo este concepto no remunerativo y no bonificable”.

Revisión del 2022 en enero

La propuesta contempla también una reunión para “analizar y corregir la pauta salarial del 2022” en la segunda quincena de enero.

El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente explicó que «la extensión en los plazos de su liquidación le quita potencialidad a cualquier acuerdo”. Foto: Gentileza

El viernes, ATE había adelantado su posición favorable aunque ya advertía sus cuestionamientos a los plazos. Eso se formalizó en el Plenario de hoy, con una expresa “demanda a que se acorten los plazos de liquidación”, como también, se “actualicen las asignaciones familiares”.

En su resolución, el cuerpo declaró “por unanimidad insuficiente el incremento salarial que ofreció el Gobierno” y adelantó que así será informado a la Secretaría de Función Pública.



En su análisis, el gremio valoró “la protección del poder adquisitivo que lleva el impacto” al 106% de incremento “para las categorías más bajas y el salario inicial a $125.000”. Pero, consideró “insuficiente” con relación a los “plazos propuestos por el Gobierno para el pago” ya que “termina de sellarse recién en febrero, licuando la potencialidad de esa oferta”.



“En un año con un proceso inflacionario demoledor, con lucha hemos logrado conformar una propuesta que logra mantener el poder adquisitivo de los ingresos en el sector público, aunque la extensión en los plazos de su liquidación le quita potencialidad a cualquier acuerdo”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.



“Solicitamos que se convoque a una nueva paritaria para acortar los plazos de ese aumento y discutir además la actualización de otros conceptos cuyos montos se encuentran retrasados con respecto a lo que se paga en otras provincias”, agregó.