Tres empresas pujan por operar los radares de Río Negro

El gobierno provincial realizó hoy la apertura de sobres de la licitación para operar los radares de Río Negro. Hay tres oferentes. Foto: Marcelo Ochoa

Tres empresas se presentaron este lunes en la licitación de la operatoria de los radares de velocidad en las rutas de Río Negro con distintos porcentajes de retención de las infracciones como forma de pago.

La subsecretaría de Suministros de Río Negro realizó la apertura de sobres en Viedma y allí se conoció que la exconcesionaria, cuyo contrato venció en enero, Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) postuló con la propuesta de quedarse con el 35% del monto de las multas cobradas; la impulsora de la iniciativa privada que derivó en la licitación Brocart S.A propuso retener el 45% y la empresa Tránsito Seguro S.A ofertó realizar la tarea por el 42% de las multas.

La exconcesionaria en su anterior contrato de 5 años realizó la operatoria por el 48% de las multas y ahora propuso una reducción importante de esa ganancia, convirtiéndose en la oferta más económica para el Gobierno.

La exigencia de pliego actual era un tope del 45% de total de las multas.

Ahora Suministros debe analizar las propuestas y su conveniencia y se estima que en 45 días podría salir la definición de la concesión que es por 5 años, con opción de prórroga por 24 meses.

Los radares están bajo la órbita de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que integra el ministerio de Seguridad y Justicia, y será ese organismo el encargado de definir dónde estarán ubicados los cinemómetros de velocidad.

Se estima que el esquema inicial sería con los equipos que están ubicados en los de los accesos a las localidades de Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande, todos ellos ubicados en rutas nacionales que actualmente están fuera de funcionamiento.

El legislador Javier Acevedo (segundo izq) participó del acto de apertura de sobres por los radares. Foto: Marcelo Ochoa

En la apertura de sobres participó el legislador Javier Acevedo (CC-ARI), quien sigue de cerca el tema y fue el autor de la ley que regularizó los radares en julio del año pasado por la cual estuvieron apagados los cinemómetros hasta la puesta a punto de la normativa y exigencias, pero que luego se extendió la suspensión de los controles de velocidad ante la caducidad del contrato de concesión.

Según el pliego de licitación, una vez que Suministros defina quién es la adjudicataria del contrato, la empresa deberá presentar en diez días el plan de trabajos con el cronograma detallado de ejecución de las tareas.

Para el pago a la empresa, el contrato indica que “el ministerio instruirá a Río Negro Fiduciaria S.A. para que proceda a distribuir los fondos provenientes de la recaudación por las infracciones de tránsito” que surjan del contrato y la transferencia será mensual.