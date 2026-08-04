En vivo | Adrián Ravier encabeza la conferencia de prensa en la previa de la reunión de la mesa política y del viaje de Javier Milei

Este martes 4 de agosto el vocero presidencial, Adrián Ravier. brindará una conferencia de prensa. Hay expectativas porque se dará en la previa de la reunión de la mesa política y en días que reanudará la actividad en el Senado.

También se esperan algunos detalles más sobre la gira internacional de Javier Milei que mañana partirá a Ecuador y el viernes estará en Colombia para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Adrián Ravier sobre sus dichos sobre el precio del dólar

La semana pasada Adrián Ravier hizo una aclaración sobre sus dichos de la estimación del precio del dólar en $1.800 en los próximos meses. Aclaró que sus dichos correspondían a una evolución que puede darse en caso que se cumplan las previsiones del mercado.

“La expresión fue sacada de contexto”, afirmó el portavoz, y sostuvo que, “si bien en los medios reprodujeron un extracto muy cortito, la pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027”.