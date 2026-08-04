Fuerte ataque en el Mar Muerto: siete muertos tras bombardeo en una playa en Rusia

El ataque se efectuó mediante drones en un sector turístico de la costa (Foto: captura de video)

Al menos siete personas murieron tras un ataque con drones que alcanzó una playa del balneario de Arkhipo-Osipovka, en la región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro. El hecho ocurrió mientras cientos de personas disfrutaban de la jornada en la costa.

Entre las víctimas se registraron tres niños, y a su vez 47 personas resultaron heridas por la explosión y la onda generada en la costa.

Según informaron las autoridades rusas, el dron cayó sobre la zona de playa provocando una fuerte explosión y escenas de pánico entre los turistas. Equipos de emergencia y personal médico fueron desplegados rápidamente para asistir a los heridos y trasladar a los casos más graves a hospitales de la región.

El episodio se produjo en un contexto de intensificación de los ataques de largo alcance entre ambos países. En los últimos meses, Ucrania incrementó las ofensivas con drones sobre territorio ruso, mientras Moscú continúa lanzando bombardeos sobre distintas ciudades ucranianas, profundizando el impacto humanitario de la guerra.

Videos difundidos en redes sociales y verificados por distintos medios mostraron el momento en que el dron descendió sobre la playa antes de explotar. Testigos aseguraron que no se activaron las alarmas antiaéreas, lo que dejó a los bañistas sin tiempo para buscar refugio.

UN ATAQUE UCRANIANO CON DRONES DEJÓ 7 MUERTOS EN UNA PLAYA DE RUSIA



Se produjo en una playa del balneario de Arkhipo-Osipovka, en la región rusa de Krasnodar. Otras 47 personas resultaron además heridas, según datos preliminares, de las que 17 tuvieron que ser ingresadas en… pic.twitter.com/lcmNgn6hzK — Clarín (@clarincom) August 3, 2026

Fuerte ataque en el Mar Muerto: las acusaciones de Rusia sobre Ucrania por el episodio fatal

Los reportes preliminares indicaron que al menos 47 personas sufrieron lesiones, mientras que más de una decena debió ser hospitalizada. Entre los internados había varios menores de edad y algunos pacientes permanecían en estado crítico.

Las autoridades rusas calificaron el episodio como un ataque deliberado contra la población civil. Desde el ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú responsabilizó a Ucrania por lo ocurrido y volvió a cuestionar el respaldo militar que países occidentales brindan a Kiev.

De acuerdo con versiones difundidas por medios rusos e internacionales, el objetivo del ataque habría sido una instalación utilizada por especialistas vinculados a la industria militar, ubicada en las cercanías del balneario. Sin embargo, el artefacto terminó impactando en una playa concurrida por turistas.

Hasta el momento, Ucrania no emitió una declaración oficial sobre el ataque. En otras oportunidades, Kiev sostuvo que sus operaciones con drones tienen como finalidad objetivos militares e infraestructura estratégica dentro del territorio ruso, y no blancos civiles.

Con información de Clarín