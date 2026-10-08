Parques Nacionales planifica y coordina recursos para la temporada de incendios forestales en la Patagonia

Autoridades de la Administración de Parques Nacionales se reunieron en Bariloche para planificar acciones preventivas y coordinar recursos de cara a la próxima temporada de incendios forestales en la Patagonia Norte.

El encuentro se realizó en instalaciones de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques en Bariloche y estuvo encabezado por el presidente de la APN, Sergio Álvarez, y el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, acompañados por el subdirector ejecutivo de la AFE, Ignacio Cabello, y el director de la dirección Ariel Amthauer.

Durante el encuentro se realizó una evaluación del estado de preparación de los departamentos de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de las áreas protegidas de la región y se establecieron criterios y estrategias comunes para fortalecer la prevención, preparación y respuesta organizada ante posibles incendios forestales. También se apuntó a fortalecer la articulación entre las áreas protegidas, la DLIFE y los organismos nacionales, provinciales y locales vinculados al manejo del fuego y la respuesta ante emergencias.

La jornada incluyó una presentación de las perspectivas meteorológicas y condiciones previstas para el próximo trimestre y la temporada estival en la región patagónica; seguida de las exposiciones sobre el estado de situación en cada área protegida.

«Junto al equipo de Parques Nacionales venimos trabajando articuladamente en cada punto del país, tanto en los operativos de prevención y combate de incendios como en la planificación respecto a los posibles efectos de eventos extraordinarios como es el caso del fenómeno El Niño – ENOS», expresó Hardie.

Autoridades de Parques Nacionales se reunieron en Bariloche para planificar la prevención de incendios forestales. Gentileza

El presidente de la APN, Álvarez destacó: «Este encuentro técnico ha reunido a los principales referentes institucionales de la AFE y la APN para darle continuidad a una sinergia de trabajo que sostenemos desde la planificación preventiva y en las intervenciones conjuntas en el territorio, con un criterio de unidad operativa que optimiza los recursos humanos y materiales para enfrentar escenarios críticos». Además, resaltó «el enfoque integral e innovador de abordaje conjunto con los pobladores y prestadores turísticos para conformar una alianza sólida de anfitriones, y recibir a los visitantes con un mismo mensaje: prevenir incendios y conservar las áreas protegidas».

Para Amthauer, el referente del sector de lucha contra incendios forestales de Parques desde hace varios años, que trabaja desde la patagonia cada verano, se «consolida la construcción de una relación interinstitucional que resulta fundamental a la hora de coordinar acciones en momentos de la emergencia con escenarios simultáneos y complejos».

La dirección de lucha contra incendios presentó en el encuentro los principales lineamientos y procedimientos previstos para la temporada, abordando aspectos como los procedimientos de trabajo nocturno, el procedimiento para el monitoreo y detección de focos de incendios posteriores al pasaje de tormentas eléctricas y el Sistema Integral de Alerta Temprana, que incluye la detección satelital; el uso de aeronaves de observación; sistema de cámaras y monitoreo; y la incorporación de un sistema de monitoreo y detección de focos de calor.

Autoridades de Parques Nacionales se reunieron en Bariloche para planificar la prevención de incendios forestales. Gentileza

También se trabajó sobre lineamientos operativos y administrativos vinculados al equipamiento, la movilización de personal, la asistencia administrativa durante el ataque ampliado, la coordinación interinstitucional con los sistemas provinciales y locales de respuesta y la conformación y funcionamiento de Comités Operativos de Emergencias (COE) locales.

Del encuentro participaron los intendentes y referentes de los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu; Lanín, Alberto Marasco; Los Alerces, Gabriel Cortinovis; Lago Puelo, Sergio Rusak; y Laguna Blanca, junto con sus respectivos equipos de los Departamentos de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de la región andina de la Patagonia Norte; y el coordinador patagónico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Manuel Pacho, junto al técnico regional Claudio Brockerhof.