Escuelas rurales se suman como aliadas para el mapa del clima en Río Negro

La red de monitoreo climático que Río Negro comenzó a consolidar tímidamente el año pasado, completó esta semana la instalación de la estación meteorológica modular número 19, con la incorporación de escuelas rurales como aliadas del programa que busca tener un mapeo más amplio de las condiciones climáticas de la provincia.

En Pilca Viejo, donde funciona el Centro Educativo Rural, una escuela técnica de gestión social con orientación agropecuaria, que administra la fundación Cruzada Patagónica, los alumnos de 5to año el martes fueron los auxiliares de Nicolás Popoff y Hernán Soto, los técnicos del Departamento Provincial de Aguas (DPA) que dejaron en funcionamiento la estación compacta para realizar varias mediciones.

El dispositivo, instalado a 1,5 metros de altura y a 50 metros de distancia del edificio escolar, tiene sensores que miden la temperatura en tiempo real; la orientación del viento y la velocidad; las precipitaciones y su intensidad; la radiación solar y la potencia que puede generar para sistemas de paneles solares; además de los rayos ultravioleta.

Alumnos de 5to año del CER Pilca Viejo junto a técnicos del DPA tras la instalación de la estación meteorológica. Foto: Chino Leiva

Este equipo está asociado a un pequeño monitor que permite visualizar los datos que toma la estación afuera, en medio de un terreno de estepa, y de manera automática esa información nutre el sistema Wunderground donde hay cientos de reportes del clima en distintos puntos de Río Negro y del mundo, aportados por estaciones públicas como pueden ser del Servicio Meteorológico, INTA, Splif, y privadas (campos, centros invernales, emprendimientos productivos).

De esa información se nutre el Programa de Monitoreo Climático Colaborativo del DPA, que “comenzó el año pasado con la idea de aprovechar los avances tecnológicos, con la llegada de internet con las pantallas y energía las 24 horas en los parajes”, explicó a Diario RÍO NEGRO Martín Nini, director de Evaluación de Recursos Hídricos del organismo provincial, quien relató que la prueba piloto con unas pocas estaciones tuvo “buenos resultados” en corto tiempo y se terminó de consolidar el plan. Antes el procedimiento era analógico, con pluviómetros manuales y registros en planillas, que ahora sirven de complemento para constatar la información aportada por el equipo digital.

En el aula de 5to año del CER Pilca Viejo uno de los técnicos del DPA exhibe la estación meteorológica a una alumna. Foto: Chino Leiva

Tenemos una escuela tranqueras abiertas para el poblador y es importante tener un registro cercano de qué es lo que pasa con el clima». Federico Mutti, director del CER Pilca Viejo.

En paralelo, Río Negro se sumó al Plan Nacional Federal de Ciencia Ciudadana para el Monitoreo Integrado del Agua que surgió del Consejo Hídrico Federal, que financió en una primera etapa la compra e instalación de siete estaciones meteorológicas para instalar en ámbitos educativos.

Las estaciones requieren solo de internet y energía para mantenerse operativas y trasladar los datos. La lectura de la información queda en manos del DPA para la toma de decisiones vinculadas a políticas de estado, pero también está disponible para los pobladores que la requieren por sus actividades productivas y ahora se suman las escuelas, con una mirada más formativa.

La inversión es de entre 1,5 y 2 millones de pesos (entre 1.000 y 1.300 dólares) por cada estación (incluyendo postes, alambrados para resguardar el perímetro y otros elementos necesarios).

Popoff, uno de los encargados de las instalaciones, remarcó que “la idea es densificar información” de la Provincia, que tiene diversidad de regiones y climas, incluso a cortas distancias. Como se requiere de una institución que reciba la estación, para su cuidado y tener conectividad y energía las 24 horas, las instalaciones comenzaron en Comisiones de Fomento y ahora se extendieron a escuelas rurales como Pilca Viejo, la escuela agraria ESFA en Viedma, Chacay Huarruca y Río Chico Abajo. El objetivo inicial es llegar a 30 estaciones, según precisó Nini, con intenciones de ampliarlo aún más.

Uno de los técnicos de DPA indica a los estudiantes del CER Pilca Viejo las funciones de la estación meteorológica. Foto: Chino Leiva

“El objetivo es obtener información meteorológica para la gestión del agua, sirve para instituciones, para alertas temprana, para poder evaluar mejor cada evento climático, y también nos interesa que los chicos se involucren”, señaló Popoff quien ofreció un charla introductoria a los alumnos de 5to año del CER Pilca Viejo, quienes tienen asignada la misión de controlar el funcionamiento de la estación, verificar que no se alteren los sensores y también tomar registros del agua con un pluviómetro manual que quedó instalado junto a la estación.

El DPA, a partir de dejar las estaciones operativas, deberá realizar recorridas a futuro para el mantenimiento de los equipos.

Siempre hay mucha difusión de las temperaturas muy frías en Maquinchao y ese fue uno de los disparadores porque sabíamos, por los pobladores, que en otros parajes había lugares mucho más fríos, pero no había información precisa que con esta red se busca tener”. Nicolás Popoff, Departamento Provincial de Aguas.

El CER Pilca Viejo aportará sus propios datos a la red

Entre coirones y un paisaje típico de la Región Sur, a unos 85 kilómetros de Bariloche, quedó en funciones la estación meteorológica compacta que permitirá medir la temperatura, las precipitaciones, los vientos y la radiación solar de la zona.

Los alumnos del CER Pilca Viejo podrán acceder de primera mano a las condiciones meteorológicas diarias de su geografía y también aplicar esos datos a sus conocimientos en el aula. Pero como primer acercamiento, fueron parte de las tareas de instalación y recibieron una charla introductoria que dieron los técnicos del DPA, que recorren la provincia con este plan.

Alumnos del CER Pilca Viejo colaboraron en la instalación de la estación meteorológica del DPA. Foto: Chino Leiva

“Tenemos una escuela tranqueras abiertas para el poblador y es importante tener un registro cercano de qué es lo que pasa con el clima porque es necesario para la toma de decisiones y para nuestros futuros técnicos conocer qué hacer con los datos, cómo mirar esos datos y entender que son necesarios para llevar adelante cualquier tipo de producción”, señaló Federico Mutti, director del establecimiento educativo de la Fundación Cruzada Patagónica, que cuenta con 82 alumnos y el próximo año tendrá la primera promoción de 14 egresados.

Se espera que la estación sea de utilidad en materias como Agroecología, en la que los técnicos ofrecieron la charla; pero también en el último año servirá para Manejo y Conservación de los Recursos Naturales y en general para “todas las materias relacionadas con la formación técnica específica, que son las de campo, ya sean de producción animal o de producción vegetal, que deben tener en cuenta estas cuestiones climáticas”, señaló Mutti.

“Ser protagonistas de una red que construye en pos del manejo de los recursos, el manejo del agua y demás, está bueno, los chicos tienen que sentirse parte de eso y valoramos que hayan elegido la escuela como un lugar para instalar la estación”, destacó el director del colegio agropecuario.