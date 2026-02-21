Un cargo estratégico en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, a punto de definirse

Ocho concursantes de diferentes extracciones compiten por la secretaría de Superintendencia, una silla que es virtualmente la mano derecha del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Tiene a su cargo tantas funciones y tan relevantes que se lo puede equiparar a un ministro de Gobierno en el Poder Ejecutivo.

La misma cantidad de competidores se inscribió en otro puesto apetecible en el mundo judicial: el de Auditor o Auditora General. Desde el punto de vista presupuestario les corresponde la retribución de la categoría MF2, solo superada por la de vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Según pudo averiguar diario RÍO NEGRO, quienes se inscribieron para la secretaría de Superintendencia -y en algunos casos, también para la Auditoría- ya fueron entrevistados, por lo que solo resta que en una reunión del Tribunal Superior se anuncie oficialmente al ganador o ganadora.

Las evaluaciones estuvieron a cargo del presidente del Tribunal, Gustavo Mazieres, el presidente subrogante, Evaldo Moya, y la vocal Soledad Gennari. En tanto, Germán Busamia se excusó y Alfredo Elosu Larumbe estuvo ausente.

Todos los nombres

Compiten por el cargo Manuel Fuertes, actual secretario de Superintendencia -y por eso para algunos es el frontrunner-; Nadia Romina Cadierno, quien trabaja en Mediación en Río Negro; Débora Valeria Delhom, abogada de YPF; Victoria Cecilia Hernández, defensora adjunta de menores e incapaces de Río Negro; Gabriela Johana Pasten, abogada de la matrícula; Víctor Eduardo Píccoli, empleado judicial; Gastón Federico Rosenfeld, a cargo de la oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público Fiscal, y Diana Celia Vega, abogada de la matrícula.

Para la Auditoría se repiten los nombres de Fuertes, Delhom, Hernández y Vega, y se le suman la actual auditora adjunta Ximena Verdugo; el funcionario del Archivo General José María Piñel; la abogada Patricia Andrea Huircain y Rocío Aylén Martín Aimar, quien fue representante del Poder Ejecutivo en la comisión de reforma del Código Procesal Civil.