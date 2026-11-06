Papa León XIV en Argentina: horarios, sedes y cómo seguir en vivo las misas de su visita

Tras casi cuatro décadas sin la presencia de un obispo de Roma en territorio nacional, el país se alista para desplegar un dispositivo logístico e institucional sin precedentes modernos. La visita apostólica del papa León XIV a la República Argentina, programada de manera oficial entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre 2026, concentrará celebraciones litúrgicas masivas, reuniones protocolares con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, actividades pastorales en la provincia de Córdoba y una misa multitudinaria de clausura frente a la Basílica de Luján.

Para ordenar el masivo flujo de fieles que confluirá desde diversos puntos de las provincias para ver al papa León XIV, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad federales activaron un megaoperativo.

Las actividades movilizarán a más de 19.000 agentes, acompañadas de un estricto cerrojo perimetral en los barrios porteños de Palermo y Recoleta, modificaciones severas en el transporte público, esquemas de asueto administrativo diferenciados según la región y una cobertura audiovisual integral a través de la cadena nacional y los canales oficiales del Episcopado.

Agenda oficial del papa León XIV: días, horarios y sedes en Buenos Aires, Córdoba y Luján

El itinerario pastoral confirmado por el Vaticano y el Estado argentino articula las siguientes ceremonias principales:

Domingo 8 de noviembre 2026 (Arribo y actos de Estado en Buenos Aires) : 16:30: aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de la República Oriental del Uruguay. 17:00: ofrenda floral al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín (Retiro). 17:20: recepción protocolar en la Casa Rosada y audiencia privada con el mandatario nacional. 18:30: discurso institucional ante autoridades de los tres poderes, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

: Lunes 9 de noviembre 2026 (Feriado nacional y misa masiva en Palermo) : 11:30: celebración de la Santa Misa en el Monumento de los EspañolesHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información (intersección de Libertador y Sarmiento), en Palermo. 17:30: diálogo interreligioso con autoridades de distintos credos en el Palacio San Martín. 18:45: oración de vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

: Martes 10 de noviembre 2026 (Gira a Córdoba y encuentro con jóvenes) : 10:00: misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba. 15:15: encuentro pastoral con religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. 20:15: retorno a Buenos Aires y vigilia con juventudes bajo el lema «¡Ánimo, levántate!», nuevamente en el Monumento a los Españoles.

: Miércoles 11 de noviembre 2026 (Cárcel de Devoto, misa en Luján y despedida) : 08:00: visita pastoral a las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. 10:00: misa de clausura ante cientos de miles de peregrinos en la explanada de la Basílica Nuestra Señora de LujánHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información. 13:30: ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y partida rumbo a Lima, Perú.

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Operativo de seguridad y cortes de tránsito por la visita del papa León XIV: el cerrojo perimetral en Palermo y Recoleta

Para resguardar el perímetro papal y canalizar a las delegaciones, el Ministerio de Seguridad porteño dispuso un despliegue sin precedentes:

Efectivos abocados : participan 16.680 policías porteños, 700 cadetes de seguridad, 450 agentes de prevención para orientación peatonal y brigadas especiales de bomberos y Defensa Civil, coordinados junto a fuerzas federales y Casa Militar.

: participan 16.680 policías porteños, 700 cadetes de seguridad, 450 agentes de prevención para orientación peatonal y brigadas especiales de bomberos y Defensa Civil, coordinados junto a fuerzas federales y Casa Militar. Corte total en Avenida del Libertador : la circulación vehicular permanece interrumpida en los tramos críticos entre Avenida Sarmiento y Olleros, con bloqueos totales sobre las calles transversales intermedias (Ortega y Gasset, Matienzo, Teodoro García, Maure, Gorostiaga y Valentín Alsina).

: la circulación vehicular permanece interrumpida en los tramos críticos entre Avenida Sarmiento y Olleros, con bloqueos totales sobre las calles transversales intermedias (Ortega y Gasset, Matienzo, Teodoro García, Maure, Gorostiaga y Valentín Alsina). Zona de exclusión en la Nunciatura Apostólica (Recoleta) : desde el sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 rige un corte general delimitado por Avenida Alvear, Cerrito, Posadas y Avenida Callao; los residentes, trabajadores de la zona y pasajeros de hoteles deben presentar DNI con domicilio acreditado, credencial laboral descargada o comprobante formal de reserva para cruzar a pie por los retenes de Alvear y Callao o Alvear y Libertad.

: desde el sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 rige un corte general delimitado por Avenida Alvear, Cerrito, Posadas y Avenida Callao; los residentes, trabajadores de la zona y pasajeros de hoteles deben presentar DNI con domicilio acreditado, credencial laboral descargada o comprobante formal de reserva para cruzar a pie por los retenes de Alvear y Callao o Alvear y Libertad. Desvíos vehiculares sugeridos: quienes viajen desde la zona norte hacia el centro porteño deben desviar con anticipación hacia las avenidas Cabildo, Santa Fe o Costanera Rafael Obligado; para descomprimir el flujo que baja de la Autopista Illia y Lugones, se encuentra operativo un contracarril provisional sobre Avenida Figueroa Alcorta entre Sarmiento y Casares.

Cómo llegar a las misas masivas: accesos peatonales, desvíos de colectivos y funcionamiento del Subte

La llegada y desconcentración de los asistentes se ordenará mediante corredores segmentados según el tipo de ingreso:

Accesos peatonales para la misa del lunes 9 en Palermo : Corredores habilitados: Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe; Ortega y Gasset y Luis María Campos; Olleros y Luis María Campos; Teodoro García y Luis María Campos; Olleros y Valentín Alsina; Dorrego y Figueroa Alcorta; Figueroa Alcorta y Levillier. Retén de Virrey Vértiz y José Hernández: este punto cerrará el paso peatonal dos horas antes del comienzo de la ceremonia por razones de seguridad. Vías exclusivas de egreso: Gorostiaga, Maure y Dorrego en sentido hacia Avenida Luis María Campos.

: Ingresos para el encuentro juvenil del martes 10 : El público general no inscripto previamente y las personas con discapacidad ingresarán por Avenida Sarmiento desde Plaza Italia, continuando por Avenida Colombia; el acceso de Intendente Bullrich y Santa Fe quedará reservado únicamente para delegaciones acreditadas con código de validación.

: Esquema de Subtes y colectivos : Líneas D y H: operarán con frecuencias reforzadas y mantendrán un servicio especial nocturno de desconcentración hasta la 1:30 del miércoles 11; las estaciones inmediatas al foco de concentración podrán sufrir cierres preventivos intermitentes en caso de colapso de andenes. Reubicación de paradas de colectivos: las líneas que habitualmente cruzan Palermo derivarán sus cabeceras y paradas provisorias hacia los polos de Plaza Italia, Barrancas de Belgrano, Parque Las Heras y Scalabrini Ortiz entre Charcas y Santa Fe.

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Transmisiones oficiales en vivo: cómo seguir los discursos y misas del papa León XIV por televisión y plataformas digitales

Para los fieles que residen en el interior del país y no se trasladarán a Buenos Aires o Córdoba, la televisación será completa:

Cadena Nacional obligatoria : el Estado nacional transmitirá en vivo por cadena nacional la ceremonia oficial de recepción y el encuentro en Casa Rosada del domingo 8 de noviembre, así como la Santa Misa central en Palermo durante la mañana del lunes 9.

: el Estado nacional transmitirá la ceremonia oficial de recepción y el encuentro en del domingo 8 de noviembre, así como la durante la mañana del lunes 9. Señal de la TV Pública y canales provinciales : la Televisión Pública Argentina y las emisoras públicas provinciales emitirán la señal abierta e institucional de la misa en FAdeA (Córdoba), el encuentro con las juventudes y la misa de clausura en la Basílica de Luján.

: la y las emisoras públicas provinciales emitirán la señal abierta e institucional de la misa en FAdeA (Córdoba), el encuentro con las juventudes y la misa de clausura en la Basílica de Luján. Canales digitales del Episcopado y el Vaticano: la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y Vatican News emitirán de forma ininterrumpida y gratuita el minuto a minuto de todos los recorridos y homilías a través de sus canales oficiales de YouTube y redes sociales, con traducción simultánea y lenguaje de señas.

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