PASO en Neuquén: Parrilli niega la «proscripción» en Unión por la Patria de Neuquén

La Junta Electoral de Unión por al Patria decidió oficialiar una sola lista, la oficialista «Celeste y Blanca» que encabeza Pablo Todero, titular de Anses local, y descartó «Neuquén por la Patria», liderada por Martín Rodríguez, concejal de San Martín de los Andes. Desde la lista opositora sostienen que quieren «proscribirlos» por «pequeñeces», pero desde el oficialismo aseguran que no reunieron los requisitos necesarios.

«La Junta Electoral de nuestro partido ha convalidado una sola lista porque la otra no cumple con los requisitos legales, no han presentado los avales. Por lo tanto, me parece que es una cuestión no política, sino administrativa, seria, que impide que se convalide una situación ilegal», afirmó el senador por Neuquén y referente del Frente de Todos, Oscar Parrilli, en comunicación con RÍO NEGRO RADIO.

Para el legislador, «no son arbitrariedades», sino «disposiciones que establece el partido y la alianza Unión por la Patria en todas las provincias». Las «pequeñeces» de las habló Martín Rodríguez resultan tajantes para Parrili, ya que son necesarias para que la lista «tenga legitimidad» y además porque «si están las leyes son para cumplirlas».

El senador recordó que se trata del mismo sector de la coalición que, en su momento, «fue al Congreso partidario con una postura absolutamente equivocada, que demostraba el fracaso de su política porque pretendían ser como perritos falderos de un dirigente de otro partido político», en clara referencia a Rolando Figueroa.

Las elecciones nacionales arrastran así las tensiones de los comicios provinciales: «Se votó, perdieron y, sin embargo, después contrariaron esa voluntad democrática para hacer lo contrario a lo que el partido establece y, además, van a la justicia». Relató que a él le ha tocado «ser minoría en muchas oportunidades» y, de todas maneras, nunca fue a la justicia ni tampoco se fue «con candidatos de otros partidos».

PASO 2023: «Yo confío en Massa»

Oscar Parrilli respaldó la «lista unidad» y la fórmula presidencial conformada por Sergo Massa y Agustín «el chivo» Rossi para las PASO. Valoró la «necesidad de priorizar la unidad del conjunto», pese a que desde el kirchnerismo motivaban la candidatura de Wado de Pedro, y se comprometió a «trabajar para que, tanto en agosto como en octubre, esta fórmula sea lo más votada».

¿Y la lista que lleva a Juan Grabois como precandidato a Presidente? El senador explicó que es «un compañero» del espacio político que ya había manifestado sus intenciones de competir en las PASO si Massa era el principal candidato y «fue coherente con esa postura».

Pero de todas maneras, Parrilli señaló que la fórmula Massa – Rossi es la que «representa las mayorías» en Unión por la Patria y es la que puede disputar el gobierno por los próximos 4 años. «Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que es solucionar los problemas tremendos que nos dejó el macrismo, esta ancla con el pasado, con el fracaso, con la pobreza, con la deuda con el Fondo Monetario Internacional», remarcó.

Para el referente kirchnerista, «la tabla está en el aire» y el final está abierto, sin un ganador definido, aunque recalcó: «confío en nuestra fuerza política, confío en Sergio Massa y confío en todo este equipo para que podamos solucionar estos problemas estructurales muy serios».

