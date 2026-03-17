Patricia Bullrich apuntó contra Cristina Kirchner: «Si no quiere estar declarando, no debería haber robado»

Mientras la expresidenta, Cristina Kirchner, está declarando en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa cuadernos, la senadora nacional Patricia Bullrich lanzó un fuerte posteo en redes sociales.

La jefa del bloque libertario apuntó contra la exmandataria y la acusó de «haber robado» durante su gestión.

El posteo de Patricia Bullrich contra Cristina Kirchner

Bullrich en su cuenta de la red social X, fue contundente al escribir: «Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil».

La senadora redobló la crítica al afirmar que Cristina Kirchner «durante años» se dedicó a «saquear las arcas del Estado» y de esta manera enumeró supuestas irregularidades como: «retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia».

Sobre el final de su publicación, Bullrich sentenció: «La única responsable de sus acciones es usted«.

Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil.



Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2026

La legisladora aludió con este descargo a la presencia de Cristina Kirchner en el Tribunal Oral Federal 7 quien se acercó a Comodoro Py para declarar en el marco de la denominada «Causa cuadernos», donde se investigan hechos de corrupción ocurridos durante la gestión de la exmandataria.

Actualmente Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena de seis años, con prisión domiciliaria desde junio de 2025, que cumple en su departamento en el barrio porteño de Constitución, por la denominada «Causa Vialidad».

Con información de Noticias Argentinas