Patricia Bullrich lo hizo oficial: se confirmó la creación de la nueva carrera de investigadores profesionales

El Gobierno confirmó con la publicación del Boletín Oficial, la creación de la carrera de «Investigador de Delitos para Profesionales» que había anunciado con anterioridad la ministra Patricia Bullrich. Esta iniciativa forma parte de un proceso de reforma institucional destinado a modernizar y actualizar el funcionamiento de la Policía Federal Argentina (PFA).

Mediante la Resolución 1291/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció dos vías importantes para la incorporación y profesionalización dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), las cuales estarán enfocadas en la investigación de delitos y la formación superior.

Nueva carrera de investigadores profesionales: los detalles

La creación de la carrera de Investigador del Delito para Profesionales se entiende como una nueva vía de ingreso al escalafón seguridad de la PFA para personas con título universitario.

Su objetivo es fortalecer la capacidad institucional en la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos. Como se anticipó, estará destinado a profesionales con título universitario o tecnicatura universitaria en disciplinas estratégicas, incluyendo Ingeniería, Administración, Contabilidad, Tecnología y Sistemas, Criminalística y Ciencias Forenses, Informática y Ciberseguridad, y Ciencias Exactas, entre otras.

Según lo explicado en la Resolución, será una formación de nueve meses de duración que incluyen un programa de Posgrado diseñado por el Instituto Universitario de la PFA y un curso de formación policial.

Los postulantes que reúnan las exigencias de admisión serán dados de alta «en comisión» como subinspectores de la fuerza de seguridad. Al finalizar la formación, se les conferirá el derecho a usar uniforme y armamento, además obtendrán el nombramiento como Subinspectores ocupando el último puesto según orden de mérito.

Entre los requisitos, se exige: ser argentino nativo, tener título universitario, tener edad de hasta 40 años con posibilidad de excepción por el Comité de Selección Interinstitucional, debe poseer antecedentes profesionales de conducta «intachables y aptitud psicofísica certificada»; y aprobar evaluaciones como pruebas de capacidad y competencia.

Programa incorporado en la Resolución

En paralelo, la norma establece la creación de un programa dirigido a personal subalterno que ya forma parte de la PFA. Se trata del Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos.

El objetivo es «permitir el ascenso y la jerarquización del personal subalterno con formación superior» y estará destinado a: personal en los grados de Cabos 1º, Cabos, Agentes y Auxiliares Superiores o Auxiliares de Seguridad y Defensa.

Para formar parte se requiere: poseer Formación Superior en las disciplinas estratégicas mencionadas (Ingeniería, Contabilidad, Tecnología, etc.); tener hasta 35 años; y acreditar experiencia y trayectoria comprobable en áreas específicas como: superintendencias de Investigaciones contra el narcotráfico, de Investigaciones Federales, o Dirección General de Inteligencia Criminal y/u otras dependencias investigativas.

Puntos claves de la Resolución

El mismo documento establece también la creación de un «Comité de Selección Interinstitucional» para supervisar los procesos mencionados anteriormente.

El comité tendrá como función clave:

Definir las vacantes anuales para la Carrera de Investigador y el Programa de Jerarquización.

Realizar un Examen Final de carácter excluyente para establecer la idoneidad de los postulantes.

Priorizar las necesidades de profesionales para su incorporación.

Disponer modificaciones al Protocolo de Ingreso.

En cuanto a las generalidades del ingreso, la norma indica que todos los postulantes deberán superar las etapas del Protocolo, que incluyen Evaluación Psicotécnica, Sanitaria Previa, Socioambiental, Examen de Salud y Evaluación de Antecedentes penales y/o judiciales.

Resalta que los egresados de la capacitación serán destinados al Departamento FEDERAL DE INVESTIGACIONES (D.F.I.), según las necesidades operativas.

Y por último informa que la Policía Federal Argentina será quien elabore los planes de estudio y se encargará de realizar la difusión y publicidad institucional del régimen utilizando canales oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional.