Patricia Bullrich pisa el acelerador en el Senado y negocia acuerdos decisivos por la reforma laboral

La Libertad Avanza tiene poco tiempo para avanzar con todos los proyectos que quiere aprobar para empezar la segunda etapa de gobierno de Javier Milei, por esta razón está buscando alcanzar acuerdos en el Senado con los bloques dialoguistas. El objetivo principal es aprobar la reforma laboral en la última semana de diciembre y la senadora Patricia Bullrich ya se puso en campaña para lograrlo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el próximo martes a las 11 a los presidentes de bloques para acordar el armado de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto; y se estima que el debate por la reforma laboral podría empezar el miércoles. Esto llevó a que el Gobierno tenga los tiempos muy limitados para avanzar con su estrategia.

El primer desafío que tendrá la jefa de LLA, Patricia Bullrich, será conseguir mayoría con propios y aliados en las dos comisiones para emitir dictamen y convencer a los bloques dialoguistas de la UCR, PRO y provinciales de acortar la lista de invitados.

El oficialismo diseñó un esquema que tiene como punto de partida comenzar el debate en un plenario de comisiones la reforma laboral los días miércoles, jueves y viernes para emitir dictamen y de esta manera poder tratarlo entre el viernes 26 y el martes 30, junto al Presupuesto 2026.

Para lograr su objetivo tendrá que acotar la lista de invitados a menos de la mitad para terminar el jueves o viernes la ronda de consultas y firmar los dictámenes. Sin embargo para lograr todo esto en un corto periodo de tiempo, Bullrich deberá tener asegurados los tres votos del PRO, 10 de la UCR y al menos 3 de los bloques provinciales.

La negociación para avanzar con la reforma

El problema principal que tiene el oficialismo es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que no quieren enfrentarse a la CGT, como sucede con los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

LLA apunta a sumar el respaldo del mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno.

Desde el oficialismo anticiparon que saben que no contarán con la ayuda del exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y del mandatario Raúl Jalil, ambos dentro del bloque peronista.

En paralelo, el peronismo que tiene 28 legisladores entre sus respectivos subbloques busca siete senadores para poder bloquear la ley laboral y para ello, buscará sus propios acuerdos con los legisladores de gobernadores del PJ.

El último desafío es la presión que reciben por parte de los distintos gremios que se manifiestan en contra de la la reforma laboral que impulsa Javier Milei. Cabe resaltas que las próximas reuniones de comisión se harán en medio de las protestas de la CGT y las CTA que convocaron a una marcha para el jueves en Plaza de Mayo para rechazar el proyecto del Gobierno.

