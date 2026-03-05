Patricia Bullrich recibe a Nahuel Gallo en el Senado este jueves en medio de la polémica con la AFA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibirá este jueves por la tarde en su despacho del Congreso de la Nación al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días secuestrado por el régimen chavista en Venezuela. El encuentro se concreta apenas un día después de la primera conferencia de prensa que brindó el efectivo tras su ansiado regreso al país, concretado el pasado primero de marzo.

La reunión legislativa no escapa al fuerte trasfondo político que rodeó la repatriación del cabo primero en un avión de la AFA. La ex ministra de Seguridad cuestionó duramente cómo se gestionó el vuelo de traslado.

En recientes declaraciones públicas, Bullrich reveló que el Gobierno nacional estaba al tanto de la inminente liberación, pero que luego perdieron el rastro debido a lo que calificó como una operación secreta realizada sin dar conocimiento al Estado argentino.

En esa misma línea, la senadora oficialista apuntó sus críticas hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra la diputada Marcela Pagano, quienes orquestaron -según sus propias declaraciones- el sorpresivo operativo de regreso.

Según la legisladora, esta gestión paralela se realizó a pedido de la madre y los hermanos del gendarme, lo que desató una fuerte interna familiar: la pareja de Gallo, Alexandra Gómez, salió a cuestionar públicamente el accionar de la legisladora libertaria y defendió el rol del Ejecutivo.

Pese a los cruces institucionales, el gendarme llegó al país en la madrugada del 2 de marzo y fue recibido en la pista por su familia, la propia Bullrich, su sucesora en la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.

El relato del horror en El Rodeo 1 y la reinserción en la sociedad

Si bien se esperaba que Bullrich participara de la conferencia de prensa que el gendarme ofreció este miércoles desde el edificio Centinela, su ausencia postergó el cara a cara oficial para la jornada de hoy.

Durante su primer contacto con los medios nacionales, Gallo llevó tranquilidad sobre su estado actual y expresó que se encuentra bien de salud y pasando por un momento de estudios.

Más allá de la polémica diplomática y las tensiones políticas internas en Argentina, el testimonio del gendarme expuso la brutalidad del sistema penitenciario caribeño. Al recordar sus días de cautiverio, describió que el centro de detención El Rodeo 1 es un lugar de bastante tortura psicológica.

Para dimensionar el calvario, el efectivo de las fuerzas federales remarcó la desesperante situación de los internos al relatar que los presos políticos están esperando ser liberados y que logró sobrevivir gracias a la solidaridad de otros reclusos venezolanos.