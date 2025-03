Patricia Bullrich señaló a dos intendencias peronistas tras la represión: «Salieron de ahí»

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló hoy de los incidentes que se registraron ayer frente al Congreso, donde las fuerzas federales protagonizaron una fuerte represión contra los manifestantes y otros asistentes, uno de los cuales, el fotógrafo Pablo Grillo, resultó gravemente herido en un cabeza.

Al respecto, la funcionaria de Javier Milei señaló que la herida que sufrió ayer el reportero gráfico, que se encuentra en estado crítico luego de ser alcanzado por un gas lacrimógeno que le causó una lesión craneal de extrema complejidad, fue «consecuencia de aquellos que generan violencia».

«Es consecuencia de los que generan violencia y que van a tener como respuesta la represión del Estado», subrayó Bullrich, que además tildó de «patotera» a la jubilada que fue tirada al piso por un policía y dijo que el efectivo «se defendió del ataque» de la mujer.

Sobre este último caso insistió en que «la señora golpeó en reiteradas oportunidades al policía», al que le dio «cinco o seis golpes».

Barras y municipios de Buenos Aires, los culpables que eligió Bullrich

La ministra dijo además que la marcha de ayer fue organizada «por patotas, barras, agrupaciones de izquierda violentas», que «buscan desestabilización». «Fue una situación de extremísima gravedad con personas con armas de fuego y armas blancas», añadió.

Aseguró que los acusados de haber participado en los incidentes «salieron de distintos lugares, algunos de la municipalidad de La Matanza» y adelantó que en la denuncia que harán en conjunto con la ciudad de Buenos Aires harán «responsable a Espinoza», el intendente peronista de ese partido bonaerense.

Bullrich, en declaraciones citadas por Noticias Argentinas, agregó: “También salieron de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están procesados por corruptos y no les conviene que siga este Gobierno. Mostraremos como se congregaron». La funcionaria advirtió: “Que los intendentes no vengan decir que no sabían”.

También señaló a uno de los principales organizadores de la protesta que, según dijo, fue Leandro Capriotti, al que describió como alguien que busca ser presidente del Club Chacarita y es «un protegido de Luis Barrionuevo».