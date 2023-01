Peláez ofreció resignar su candidatura en favor de Pablo Cervi para ganar en Neuquén capital

El candidato a intendente radical que no podrá ir con el sello de su partido, Juan Peláez, aseguró ayer que le ofreció resignar su candidatura en favor del diputado nacional Pablo Cervi (UCR) para «construir una alianza más amplia» en la capital y dejar la disputa de la gobernación 2023 entre Rolando Figueroa y el vicegobernador, Marcos Koopman. Sostuvo que no hubo acompañamiento para un «armado más competitivo y no funcional» a la continuidad del «feudalismo azul»en la provincia.

«No íbamos a tener el mismo protagonismo a nivel provincial, por eso buscamos acompañar una propuesta competitiva y que no se atomice la oposición», dijo Peláez en la conferencia de prensa en la que los partidos PRO y NCN le dieron su respaldo para ir por la intendencia. Peláez ya tiene acuerdo con modalidad colectora, del Frente Grande (FG), el Frente y la Participación Neuquina (FpN) y la Unidad Popular (UP)

La explicación de Peláez sobre el entramado que lo llevó a seguir con la candidatura a intendente sin el respaldo de su partido (que le puso condicionamiento de alianzas y restricciones) , se produjo luego de que el presidente de la Convención de la UCR, Oscar Garrido, asegurara hoy en la RN Radio que el concejal radical omitió informar a los correligionarios en su renuncia al comité capital, que Peláez buscó condicionar a Cervi para ir como colectora de Figueroa.

«Esta elección se va a polarizar»sostuvo el presidente del PRO, Marcelo Bermúdez. Agregó que los equipos técnicos del PRO (Pensar) y de Figueroa (Genes) trabajan en unidad en la plataforma y estrategia que presentarán en público la seman que viene.

Peláez reconoció las conversaciones con Figueroa y su equipo pero aclaró que no hay definiciones por «sí» o «no», aún, para ir como intendente en su armado para la gobernación. «Es una Alternativa»; sostuvo. Agregó que «una gran cantidad de radicales» lo acompañarán en este proceso; mientras que en la conferencia de Prensa los partidos PRo y NCN se mostraron confiados en la convivencia con las otras tres colectoras que acordaron apoyar a Pelaez para la indentencia en la capital

«En el PRO tenemos expectatvia de que Juan va a ser de este proceso; los funcionarios que hoy administran el Estado hay que reemplazarlos: será una polarizacón entre el oficialismo que resistirá la permanencia en el poder y las fuerzas que integramos el equipo de Rolando Figuera para definir en diciembre las políticas públicas de Neuquén», sostuvo confiado Bermúdez.

La diputada Leticia Estéves aseguró que en el respaldo a Peláez para que continúe con la campaña por la capital «está Juntos por el Cambio, ésto es Jxc», reafirmó, mientras que el concejal radical adelantó que hay conversaciones con el CCARI para que se sumen al armado, que sin embargo no podrá llevar el nombre de Juntos por el Cambio, ante la ausencia orgánica de la UCR.

Los dirigentes del PRO aseguraron que la «mesa nacional de JxC estaba informada sobre las alternativas que se definieron en esta ciudad con vistas a la elección del 16 de abril.

No hubo definición sobre los nombres de la lista de concejales. Sí se indicó que cada partido irá como colectora con «su identidad» y sus candidatos y candidatas. De esta manera, Peláez iría con 6 colectoras para la intendencia si no hay modificaciones de la estrategia actual hasta el 10 de febrero, cuando se deben presentar las listas: con NCN, PRO, FG, FpN, UP y la lista de radicales que no irá con sello UCR.

«Tengo varios ofrecimientos», sostuvo Peláez cuando se le consultó si contaba con un sello partidario habilitado para presentar lista el 10 de febrero ante la junta electoral.

Agregó que «estamos juntos por una mirada que confluye en el ámbito municipal y provincial, el diagnóstico común es que hay una hegemonía azul, una concentración de poder como en un régimen feudal que no se nota porque está aceitado con el petróleo; con un poder judicial dependiente, un ministerio público distraído, con una suerte de presión en los medios y el contrl de los resortes del poder», planteó Peláez.

Por su parte, Marlene Velázquez, directora del equipo técnico de NCN aseguró que en el armado por la capital, podrán convivir con las otras colectoras porque «tenemos que ser amplios para gobernar esta propvincia y ojalá la ciudad, hay buen equipo y hay que coniar, Pechi lo hizo en el 99 cuando apostó a un cambio de puebo a ciudad», sostuvo.

Ayelén Quiroga, la presidenta del NCN, no se encontraba en la región, se indicó, para asistir al respaldo público de Peláez en su candidatura.