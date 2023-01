Pablo Cervi: “Lamentamos la renuncia de Peláez a la presidencia de la UCR” 

El portazo de Juan Peláez a la presidencia de la UCR a nivel provincial sorprendió al interior del partido, aunque no asombró en la escena política: trascendió que sería el candidato a intendente de Rolando Figueroa por «Comunidad».

«Lamentamos profundamente la renuncia de Peláez a la presidencia de la UCR”, declaró Pablo Cervi en «Quién dijo verano», por RÍO NEGRO RADIO, y dejó en claro que planea continuar con su candidatura a gobernador de Neuquén. Aún no habló con el concejal, pero manifestó su intención de retenerlo dentro del espacio: «Todavía hay que charlar con Juan y ver como continúa. No presentó su renuncia formalmente por escrito».

El quiebre, según el diputado nacional, se dio por desacuerdos entre la convención de la UCR y el presidente del partido. «Según argumenta, es por un pronunciamiento de la convención radical, que en realidad no son condicionamientos sino que es la forma representativa de un órgano partidario que define las políticas del espacio», explicó Cervi. Además, remarcó que se trata de un acuerdo mayoritario, ya que la moción que Peláez propuso perdió por 22 a 7 votos.

En un duro comunicado, Peláez manifestó su disgusto por la definición de los miembros del partido de no querer presentarse como colectora «de un frente amplio y plural«, en referencia al espacio de Figueroa. De todas maneras, hizo hincapié en que no renunció a su candidatura y que competirá como intendente «para que la sociedad tenga una opción real y no testimonial«.

Su renuncia generó enojo en la UCR a nivel nacional. «No lo había conversado con ningún referente, siendo presidente del partido. No fueron consultados», contó Cervi y recalcó: «Lamento que haya tomado esta decisión porque es alguien a quien respeto y aprecio. Veníamos trabajando en un proyecto que excede a una sola elección. Se trata de la construcción de un espacio político fuerte que sea una opción real de poder al MPN».

El diputado sostuvo que la UCR no tiene intenciones de meterse en las disputas del oficialismo provincial. «Lo que se está viendo es una interna del MPN que no se dio por dentro y se está dando en una elección general», cuestionó.

Pese a la fractura del radicalismo, Cervi se mostró optimista sobre la elección provincial del 16 de abril de 2023. Aseguró que las encuestas vienen registrando un aumento de votantes afines con las ideas radicales y anticipó que esta semana estarán trabajando en las definiciones de las listas, para cerrar al candidato a vicegobernador y los diputados.

En cuanto a la intendencia, con la reciente baja de Peláez, deberán buscar un nuevo o una nueva competidora por el Ejecutivo de la capital neuquina. La red de mujeres radicales habría manifestado su intención de proclamar a una candidata.

Escuchá al candidato a gobernador de Neuquén por la UCR, Pablo Cervi, en “Quién dijo verano”, por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.