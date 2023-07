Peronistas de Nos Une Río Negro defienden su derecho a presentarse como “Unión por la Patria”

La puja reglamentaria desatada en torno a la denominación Unión por la Patria en las elecciones municipales todavía no está resuelta y depende de una resolución de la Junta Electoral, pero los referentes de la alianza Nos Une Río Negro aseguran que no tendrán obstáculos para usar UP como “nombre de fantasía”.

Con ese propósito tramitaron y obtuvieron ayer una declaración expresa de la comisión ejecutiva de la “alianza transitaria Unión por la Patria distrito Río Negro”, que los autoriza a usar ese nombre en la elección barilochense, junto a “sus derivados, logos, colores y toda otra simbología” perteneciente a esa fuerza, que a nivel nacional encabeza el partido Justicialista.

No está claro aun si esa superposición de nombres puede generar confusión en el electorado. Nos Une Río Negro nació hace algunos meses, cuando una parte del PJ provincial inscribió esa alianza para apoyar la candidatura a gobernador de Alberto Weretilneck, por Juntos Somos Río Negro.

De hecho, quien ahora será candidato a intendente por Nos Une, Ramón Chiocconi, fue candidato a legislador en abril pasado en una boleta encabezada por Weretilneck.

Pero a nivel local funcionarán como opositores de la candidata a intendente Arabela Carreras (JSRN) y buscan consolidar su nueva identidad con nombres y siglas que los referencien en forma explícita con el gobierno nacional.

Como Unión por la Patria no está inscripta en la provincia y tampoco en el municipio, decidieron adoptarlo como “nombre de fantasía” y adosar a la boleta esos símbolos y colores junto a los de Nos Une Río Negro, que será la identificación legal.

Así lo explicó el apoderado de la lista, Tolkeyén Autelitano. Dijo que si existen impugnaciones del partido Incluyendo Bariloche y de la UCR hasta ahora no fueron notificados y se enteraron “por los medios”.

Reiteró que tienen autorización de la alianza Unión por la Patria para usar los simbolos en la elección del 3 de septiembre, que se realizará después de las Paso nacionales, en las cuales UP se presenta con dos candidatos a presidente: Sergio Massa y Juan Grabois.

Según el acta fechada en Viedma, la comisión ejecutiva de UP realizó ayer una reunión “por medio de la aplicación whatsapp” para analizar el tema, con la participación entre otros de Ana Marks, Magdalena Odarda, Alejandra Mas, Renzo Tamburrini y Oscar Núñez. Allí resolvió aceptar el pedido formal recibido desde Bariloche con la firma de Autelitano.

El apoderado había sostenido en esa presentación que “el partido Justicialista forma parte de los dos frentes electorales (Nos Une Río Negro a nivel local-municiapl y Unión por la Patria a Nivel Nacional) y en ambos es columna vertebral, y el partido Nuevo Encuentro es parte el primero y adherente a su vez de esta alianza”.

La conducción provincial decidió formalmenta autorizar a la alianza transitoria Nos Une Río Negro “la utilización del nombre de fantasía Unión por la Patria junto a sus derivados, logos, colores y toda otra simbología que tenga esta alianza”, y comunicarlo así a la Justicia Federal con competencia electoral.