Pesatti convocó a sesión legislativa, a días de la elección, y el oficialismo se incomoda

Sesión del 21 de agosto. Pesatti escucha a López en el recinto, y un contacto previo no alcanzó. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

El próximo jueves 2 de octubre habrá sesión de la Legislatura y este unilateral llamado del presidente del cuerpo, Pedro Pesatti incomoda y agita nuevamente al oficialismo.

Esta convocatoria constituye un caso inédito en el historial parlamentario rionegrino porque no hay antecedentes de reuniones tan próximas a una elección.

La novedad surge por el sostenido quiebre en el vínculo del gobernador Alberto Weretilneck y su vice que, por ahora, perdió toda conexión y ambos marchan individualmente, sin precisiones de lo que ocurrirá en lo futuro inmediato. Mucho dependerá de las conclusiones que arrojen las elecciones del 26 de octubre.

El último intercambio indirecto ocurrió el 20 de agosto cuando, aprovechando el encuentro de Labor para la sesión del otro día, Pesatti y López se juntaron posteriormente a solas y se habló del estado de las cosas. Se pensó que seguiría un contacto del vice con Weretilneck, pero este no se mostraría -por ahora- nada interesado en esa posibilidad.

“La convocatoria es una facultad del presidente de la Legislatura”, respondió el vice cuando se lo consultó por la sesión y buscó quitar cualquier especulación. Es así, formalmente. También es cierto que esta movida parlamentaria, mientras exista, lo sitúa nuevamente en el ecosistema.

Así, Weretilneck y el presidente del bloque, Facundo López se sorprendieron con el llamado de Pesatti. Se anoticiaron -en la tarde del lunes- cuando la resolución fue enviada a los opositores. La notificación a Juntos se cumplió recién el martes.

Los proyectos saldrán de las Comisiones y se prevé la segunda vuelta del expediente que fija limitaciones de acceso de los extranjeros en salud y educación.

“La agenda legislativa será marcada por los proyectos del Ejecutivo”, anticipaba el vice y el mandatario reforzaba esa prescindencia de sesiones para el calendario del año electoral.

Esa estrategia compartida fue expuesta el 28 de febrero, previa a la Apertura Legislativa del 1° de marzo, cuando ambos encabezaron una cena con legisladores y funcionarios en el Círculo de Obreros en Viedma.

Todo, todavía, era convergente y demostración de afecto. Pero, el lunes 21 de julio, se produjo el quiebre político-institucional cuando Weretilneck informó a Pesatti que prefería a López como candidato central de Juntos al Congreso. La reacción del vice sería pública y dura, tras lo cual, el vínculo desapareció por los próximos casi dos meses que ya transcurrieron.

En el primer llamado “inconsulto” a sesión, el del 21 de agosto, el mandatario respondió con el envío de proyectos y Pesatti tampoco sumó componentes de inestabilidad.

El escenario para la reunión del 2 de octubre no está aún claro. En principio, la citación no gustó nada en el Gobierno porque ese ámbito legislativo otorga -esencialmente- escenario a la oposición, a 24 días de la elección y con López como principal candidato.

Así, difícilmente, el Ejecutivo remita expedientes y engrose el temario. Los proyectos para tratamiento se definirán en las comisiones y de la última sesión quedaron solo cuatro iniciativas, aprobadas en primera vuelta. Sobresale la iniciativa que “reglamenta las condiciones de acceso de los extranjeros a los servicios de Salud y de Educación Superior”.

Las restantes incluyen la imposición de provincial a la “Fiesta de la Inclusión”, de Regina; la institución del 24 de septiembre como la jornada del Agente Sanitario, y la imposición del Día del Papa Francisco para el día 21 de abril de cada año.