La Libertad Avanza de Río Negro, con consultor «ordenador», el violeta rector y la denuncia peronista

La Libertad Avanza incorporó un consultor nacional para coordinar y ordenar la campaña de su oferta electoral en Río Negro, que encabezan Lorena Villaverde al Senado y Aníbal Tortoriello a Diputados.

Ambos ya se juntaron en Bariloche con Federico Falco, que fue el elegido e integra el grupo de jóvenes ligados al asesor presidencial Santiago Caputto.

El propósito del enviado por Casa Rosada es la orientación de la campaña y el mensaje de LLA en Río Negro pero, esencialmente, el ordenamiento y la coordinación entre los principales candidatos. A esta altura, el marcado distanciamiento entre ellos no es ninguna novedad, especialmente por los reparos expuestos por Tortoriello en caminar junto a Villaverde. Para peor, Enzo Fullone, segundo candidato al Senado, tendría también su propia agenda.

Mientras los libertarios evaluaban y se acomodaban a las nuevas directivas, la bancada de Vamos con Todos trenzó este lunes en la cuestión y “exigió explicaciones” al gobierno provincial por la firma de un contrato por 9 millones con la empresa Epoge, que la vincula con La Libertad Avanza y, además, la relaciona con Falco.

Lineamientos y datos del consultor

Los libertarios se sorprendieron con esa información peronista, pero no se distrajeron de su campaña electoral que requiere de ciertas correcciones, según lo que el propio Falco transmitió a Villaverde y Tortoriello. Así, el consultor remarcó que se trabaje con el sello de La Libertad Avanza porque es el núcleo del respaldo libertario, aunque aceptó una disminución en el respaldo electoral en las últimas semanas. Habló de que del 34% se cayó al 27%, pero que LLA sigue al frente, a pesar de que machacó que la elección rionegrina se mantiene en tercios (con Fuerza Patria y Juntos) y abierta para cualquiera de esas ofertas.

Insistió con el valor de la identidad partidaria y relativizó el peso de los candidatos. Entonces sugirió a Tortoriello que en la campaña abandone el naranja de su partido Creo y se focalice en el violeta libertario. El diputado aceptó, pero no fue tan receptivo frente al pedido de movidas conjuntas con Villaverde,, pero prometió alguna foto compartida.

En los vídeos de mensajes de LLA incorporan testimonios como respuestas a las críticas a la gestión presidencial. Foto de redes sociales.

El destinatario de las críticas libertarias se ratificó en centralizarlo en “el kirchnerismo, hoy representado por Martín Soria”, según indica el vídeo de ayer en las redes sociales que, además, lo relaciona con “sus socios provinciales” y está dedicado a refutar censuras a las desinversiones viales.

En ese mensaje, también, se incorporan testimonios de ciudadanos que expresan miradas favorables o en línea con las políticas nacionales.

Vamos con Todos pide explicaciones a Weretilneck

Por su parte, el pedido de Vamos con Todos se concentró en la empresa Epoge y la contratación por parte de la administración provincial.

La bancada, que preside José Luis Berros, cuestionó el gasto previsto y entendió que “Weretilneck paga con recursos públicos a una consultora cercana a Milei por acciones netamente proselitistas y partidarias”.

José Luis Berros, como presidente de la bancada Vamos con Todos, lideró el pedido de informe al gobierno por la contratación de la empresa Epoge. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo.

Además, consigna que el contrato totaliza 9 millones de pesos “por 12 días” y que así rondan los 750 mil pesos diarios por el concepto de “seguimiento de medios y redes sociales”. Después relaciona a esa firma con Falco para concluir que el “consultor de Lorena Villaverde es a la vez contratado por Alberto Weretilneck”.

Entre las preguntas que incluye el pedido de informe, la bancada pide los “montos asignados a publicidad”, los “criterios usados” para la contratación de Epoge SRL, sus “tareas concretas” y, entre otras, el “personal efectivamente asignado o consultorías” que paga la Provincia.