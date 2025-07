Pese a las pruebas contra Javier Milei, la investigación por $LIBRA vuelve a trabarse en Diputados

A pesar de que las pruebas incriminan cada vez más al presidente Javier Milei, la investigación de la supuesta estafa cripto vuelve a trabarse en la Cámara de Diputados. Tras la primera reunión con testimonios, celebrada la semana pasada, la comisión entró en un limbo del que resulta difícil salir. A los obstáculos que interpone el oficialismo se suman ahora desconfianzas mutuas entre distintos bloques de la oposición que habían iniciado la batalla en conjunto.

Antes de que la sesión de este miércoles cayera por la escalada de violencia, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) quiso avanzar con un proyecto suyo para destrabar el empate en la comisión, ya que esa situación le impide a la oposición nombrar un presidente y aprobar un reglamento. Pero el debate comenzó a desmadrarse, no se votó la propuesta del “lilito” y aparecieron sospechas de un juego a las escondidas.

Los recelos se remontan a la reunión de Labor Parlamentaria, que se realiza a puertas cerradas para organizar la sesión. Según reconstruyó este medio, allí no quedó del todo esclarecido el tratamiento del caso $LIBRA ni su ubicación en el temario, por lo que hubo un cortocircuito entre Juan Manuel López, el representante de la Coalición Cívica en ese encuentro, y Ferraro, quien después hizo la moción.

Ferraro lanzó acusaciones contra todos en la red social X, en tono enigmático. “¿Qué acordaron? ¿Qué llamados hubo en el medio y quién llamó a quién? ¿Qué es lo que molesta tanto? ¿Por qué se renuncia a la facultad de investigar? ¿Por qué seguimos montando este simulacro, este ‘como si’? ¿Por qué no había que mencionar el tema en Labor Parlamentaria?”, se preguntó.

En Democracia para Siempre le recriminan a Ferraro no haber dejado para el final la moción sobre la criptomoneda para no complicar el resto de los temas. Pero también apuntan al kirchnerismo por haber dejado sin quórum la sesión. “Cada vez que pronunciamos la palabra cripto, se rompe la sesión”, deslizó Pablo Juliano en diálogo con Infobae.

Juliano no es el único diputado de la oposición moderada que sostiene que Unión por la Patria, por alguna razón, no le pone empeño al tema. “Parecía un tema de todos, pero es de algunos”, resumió una fuente del compendio opositor.

Como no se pudo aprobar la propuesta de Ferraro, la comisión sigue paralizada con un empate en 14 entre el bando opositor y el del oficialismo y aliados. Además, caducó el emplazamiento que permitió realizar una reunión informativa la semana pasada bajo la coordinación de Adrián Pagán, un funcionario técnico de Menem. Para Ferraro, ese encuentro fue inválido porque no había autoridades nombradas ni reglamento aprobado, aunque de alguna forma lo convalidó al proponer tres expositores.

Milei, complicado

“Hoy estamos procesando la información que nos dieron técnicos y víctimas la semana pasada y los bloques que queremos investigar tendremos que negociar nuevas medidas para proseguir la investigación. Si no tienen nada que ocultar, no es entendible que bloqueen la investigación y que no hayan denunciado a quienes involucraron al presidente en este escándalo”, advirtió el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), uno de los más activos en el tema.

Agost Carreño fue quien invitó a la comisión al experto informático Santiago Siri, que aportó una prueba reveladora para la oposición: mostró cómo la transacción que creó el token está directamente ligada a la cuenta de X de Milei y tiene una descripción similar al mensaje que media hora después tuiteó el presidente, por lo que no es posible pensar que obtuvo la información porque “era pública”, sino que alguien se la proveyó.

Asimismo, Martín Romeo, querellante en la causa y damnificado directo, detalló: “Pudimos identificar que, de las 74 billeteras que compraron $LIBRA antes del posteo de Milei, 34 estaban fondeadas por bancos virtuales, que piden verificación de identidad, por lo que pedimos a la Justicia que emita oficios para que nos digan quiénes son las personas que fondearon las billeteras y provocaron la caída del precio”.

Al día siguiente de la reunión de comisión, trascendió la declaración que hizo Hayden Davis, creador de la criptomoneda, en la Justicia de Estados Unidos. Entre otras cosas, dijo no haber comprado $LIBRA para él ni para nadie, ni haber sido uno de los grandes jugadores que inyectaron fondos; y afirmó que desconoce por qué Milei eliminó el tuit que promocionaba el token.

“Ya que no participé ni fui informado de su decisión antes de que eliminara el post. Mi entendimiento era que $LIBRA se usaría para beneficiar a pequeñas empresas”, dijo. Para Agost Carreño, “deja en claro que estaba en contacto con alguien del entorno del presidente”.

Nuevas revelaciones por el caso $LIBRA

En paralelo, aparecen nuevas revelaciones mediáticas. La periodista Irina Hauser (que testimonió en la comisión investigadora) informó días atrás que un celular a nombre de Davis recibió llamadas de teléfonos encriptados durante la estadía del empresario en Buenos Aires, en septiembre de 2024.

En otro orden, los diputados de la Coalición Cívica Ferraro y Mónica Frade denunciaron el martes ante la Justicia a las autoridades de la Oficina Anticorrupción, en especial su titular, Alejandro Melik, por haber cerrado en tiempo récord la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo y haber determinado que Milei no incurrió en un delito porque hizo el posteo desde su cuenta personal.

“Dicha conclusión replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales y comunicados oficiales”, advirtieron los legisladores, que pidieron investigar los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y otros.