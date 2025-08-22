Petroleros lanzó el espacio Fuerza Neuquina Federal en un acto en Centenario
Más de 3.000 mujeres participaron del acto. Se realizó en el Centro Recreativo Richard Dewey del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
En un encuentro de más de cuatro horas, el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó Fuerza Neuquina y Federal en un nutrido acto en Centenario. Reunió a más de 3.000 mujeres y se realizó en el Centro Recreativo Richard Dewey. “Venimos a poner esta estructura al servicio de quienes quieran participar”, aseguró el titular del gremio, Marcelo Rucci.
El dirigente destacó que bajo su conducción sindical la participación femenina creció exponencialmente: de unas 400 trabajadoras al inicio de la gestión a más de 4.000 en la actualidad. “Esto no es una cuestión de género: las capacidades no se miden por ser hombre o mujer, sino por la militancia, la solidaridad, la lealtad y las ganas de transformar la realidad”.
También remarcó la importancia de este primer encuentro: “No se trata de dar discursos, sino de escucharnos, de intercambiar ideas y que nadie se vaya con dudas sobre qué queremos hacer, hacia dónde vamos y por qué surge este partido”.
Rucci fue categórico al señalar que este espacio político no tiene fines personales ni candidaturas de la actual conducción sindical: “Yo no vengo a buscar votos para mí ni para nadie de la comisión. Venimos a poner esta estructura al servicio de quienes quieran participar y tengan el coraje de dar la pelea. Porque lo más importante es que ustedes crean en ustedes mismos”.
Marcelo Rucci sobre las suspensiones en Vaca Muerta: “Nosotros las evitamos”
También evocó la lucha sindical reciente, cuando debieron enfrentar más de 3.000 suspensiones y despidos en la industria: “No esperamos que nos vinieran a solucionar el problema, fuimos nosotros los que abrimos todas las puertas y evitamos que esos compañeros quedaran afuera”.
La actividad contó también con la participación de Mariana Cofré, concejal neuquina y Secretaria de Mujeres y Familia, Celeste Urrutia, Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura del Sindicato, y las Diputadas Provinciales, Daniela Rucci y Paola Cabeza.
El encuentro no solo sirvió como plataforma de lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, sino también como un espacio de reflexión y acción colectiva.
