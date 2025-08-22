Petroleros lanzó el espacio Fuerza Neuquina Federal en un acto en Centenario 

En un encuentro de más de cuatro horas, el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó Fuerza Neuquina y Federal en un nutrido acto en Centenario. Reunió a más de 3.000 mujeres y se realizó en el Centro Recreativo Richard Dewey. “Venimos a poner esta estructura al servicio de quienes quieran participar”, aseguró el titular del gremio, Marcelo Rucci.

El dirigente destacó que bajo su conducción sindical la participación femenina creció exponencialmente: de unas 400 trabajadoras al inicio de la gestión a más de 4.000 en la actualidad. “Esto no es una cuestión de género: las capacidades no se miden por ser hombre o mujer, sino por la militancia, la solidaridad, la lealtad y las ganas de transformar la realidad”.

También remarcó la importancia de este primer encuentro: “No se trata de dar discursos, sino de escucharnos, de intercambiar ideas y que nadie se vaya con dudas sobre qué queremos hacer, hacia dónde vamos y por qué surge este partido”.

Rucci fue categórico al señalar que este espacio político no tiene fines personales ni candidaturas de la actual conducción sindical: “Yo no vengo a buscar votos para mí ni para nadie de la comisión. Venimos a poner esta estructura al servicio de quienes quieran participar y tengan el coraje de dar la pelea. Porque lo más importante es que ustedes crean en ustedes mismos”.

Marcelo Rucci sobre las suspensiones en Vaca Muerta: “Nosotros las evitamos”

También evocó la lucha sindical reciente, cuando debieron enfrentar más de 3.000 suspensiones y despidos en la industria: “No esperamos que nos vinieran a solucionar el problema, fuimos nosotros los que abrimos todas las puertas y evitamos que esos compañeros quedaran afuera”.

La actividad contó también con la participación de Mariana Cofré, concejal neuquina y Secretaria de Mujeres y Familia, Celeste Urrutia, Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura del Sindicato, y las Diputadas Provinciales, Daniela Rucci y Paola Cabeza.

El encuentro no solo sirvió como plataforma de lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, sino también como un espacio de reflexión y acción colectiva.