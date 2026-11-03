Pettovello descartó que el papa León XIV se pronuncie sobre la gestión de Javier Milei durante su visita a la Argentina

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que el papa León XIV no hará declaraciones sobre la política argentina durante su visita al país, prevista para este fin de semana. Sostuvo que el mensaje del Pontífice estará centrado en cuestiones pastorales y sociales.

“Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza… ¿De que otro tema hablaría la Iglesia?“, expresó la funcionaria.

Pettovello anticipó qué temas abordará el papa León XIV en Buenos Aires

En diálogo con radio Mitre, este martes, Pettovello explicó que mantiene una relación fluida con el episcopado y que fueron sus integrantes quienes le anticiparon cuál será la orientación de los mensajes del Papa. También cuestionó las interpretaciones que vinculan sus posibles declaraciones con la gestión nacional.

“Hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo”, afirmó.

La ministra recordó que mantuvo un encuentro con León XIV en el Vaticano, antes de que se confirmara su visita a la Argentina. Fue durante una audiencia con ministros de Iberoamérica que participaron de un evento sobre educación, salud mental y tecnologías digitales.

Pettovello insistió en que el viaje del Pontífice no tendrá como propósito intervenir en el debate político argentino. “De ninguna el Papa va a venir a hacer un comentario de la política local. El problema es de los actores que quieren hacer política con una visita pastoral”, sostuvo.

La funcionaria también se refirió a las supuestas críticas de la Iglesia Católica a la gestión del presidente Javier Milei, particularmente por la situación económica y la asistencia a los sectores vulnerables. “Los obispos no están en desacuerdo con la labor que viene haciendo el Ministerio de Capital Humano, más allá de que siempre hay algo para mejorar. No hablo de otras carteras…”, señaló.

En ese sentido, aseguró que desde el área que conduce no recibieron cuestionamientos de los representantes de la Iglesia. “En cuanto a lo que se maneja en Capital Humano, no hay quejas. Por supuesto que saben que seguimos trabajando y la tarea no está hecha. Hay un diálogo interesante. Me escuchan y los escucho, la relación es buena y fluida», agregó.

También rechazó que los planteos de la Iglesia sobre la situación social estén dirigidos específicamente contra la administración nacional. “No reclaman mayor atención a los vulnerables, es una generalidad hacia todos. La Iglesia dice lo que tiene que decir, como el Papa. Eso es una mala interpretación de lo que dicen”, expresó.