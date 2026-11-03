El regalo que recibirá León XIV en Argentina: un cáliz hecho con municiones de la guerra de Malvinas

El orfebre argentino Juan Carlos Pallarols prepara un cáliz para el papa León XIV que tiene una particularidad: fue elaborado con restos de municiones de la guerra de Malvinas. La pieza, realizada en plata con baño de oro, será entregada al pontífice durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

A sus 83 años, el reconocido artesano trabaja en los últimos detalles de una obra que demandó diez meses de trabajo y en cuya elaboración participaron miles de personas. Según contó a Infobae, quienes se acercaron a su taller pudieron dejar su marca con pequeños golpes de martillo sobre el metal.

Los detalles del cáliz que entregarán a Leon XIV

La pieza incorpora materiales utilizados durante el conflicto de 1982 entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas. Su base está ornamentada con símbolos de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. También incluye una patena, el plato litúrgico que se utiliza para sostener el pan durante la misa.

Pallarols estima que alrededor de un millón de personas de distintos puntos del país contribuyeron con la obra.

“Lo estamos haciendo para él y se lo vamos a entregar a él”, aseguró el orfebre en su taller ubicado en el centro de Buenos Aires.

La historia familiar del orfebre argentino que hizo piezas para los papas

Pallarols pertenece a la sexta generación de orfebres de una familia cuya tradición, según relata, comenzó en 1715. Sus antepasados trabajaron en piezas destinadas a distintos pontífices y él sostiene que la familia confeccionó un cáliz para cada papa de los últimos 150 años.

El orfebre de sexta generación, Juan Carlos Pallarols. (Foto: Universidad Autral),

Su taller funciona en una casona del siglo XIX, donde conviven herramientas heredadas, objetos históricos y algunas de sus creaciones. Entre ellas se encuentran una réplica de la espada del general José de San Martín, libros con tapas cinceladas en plata dedicados a Juan Manuel Fangio y piezas realizadas para integrantes de la realeza europea.

También es el autor de numerosos bastones de mando presidenciales y de una rosa de plata que regaló a Máxima, reina de los Países Bajos.

Juan Carlos Pallarols y una charla en la previa de la visita del papa

Esta semana, Pallarols participó de un encuentro en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, en el marco de las actividades por el 30° aniversario de la institución. Allí presentó parte de su producción y compartió con los asistentes la historia de su familia y el trabajo que realiza en su taller.

Entre las piezas exhibidas estuvieron el cáliz destinado a León XIV, rosas de plata, estilográficas, bastones de mando, pinturas y un calco del Sable Corvo de San Martín. También mostró herramientas que pasaron de generación en generación.

La obra del orfebre también incluye otras creaciones vinculadas con la historia argentina y con figuras internacionales. El cáliz que recibirá León XIV será una de ellas y tiene prevista su entrega durante la agenda oficial del Papa en el país.