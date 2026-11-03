Adrián Ravier brinda detalles de la agenda oficial antes de otro encuentro de la Mesa Política y el viaje de Milei

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su 19° conferencia de prensa en la Casa Rosada. La presentación de este martes se da en la previa de una nueva reunión de la Mesa Política liderada por Karina Milei y del posterior viaje del presidente Javier Milei a Madrid, España.

En la conferencia, programada para las 11, el portavoz dará detalles de la agenda del presidente y se espera que haga importantes a anuncios en materia económica y/o política nacional.

La agenda nacional: mesa política y viaje de Milei

La disertación de Ravier se concretará en la previa de otra mesa política del oficialismo que se reunirá a las 13. En esta ocasión, el encuentro contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche.

Será una reunión más acotada debido a que dos de sus integrantes -el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem– se encuentran en Washington siguiendo de cerca el cierre de las elecciones en Estados Unidos.

La Mesa Política tiene como objetivo repasar la estrategia para empujar el Presupuesto 2027, avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y definir la postura oficial sobre la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

La jornada cerrará con el viaje de Javier Milei a Madrid, previsto para las 23. De acuerdo con el reporte oficial, lo acompañarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con quienes llevará adelante la agenda oficial del 4 y 5 de noviembre en la Cumbre Iberoamericana