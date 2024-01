Pichetto al gobierno: «Si no va a un camino de coalición, tendrá dificultades, no se puede funcionar así»

Tras la salida del ministro de Infraestructura del gobierno de Javier Milei y mientras continúan las negociaciones dentro y fuera del Congreso por la Ley Ómnibus, el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, recomendó al gobierno “bajar un cambio » y “apostar por el diálogo”.

“No me asusta nada, lo que digo es que me parece que no es bueno para el país, hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión. Hay que reconstruir el diálogo con los gobernadores de manera sincera, que sirva para que también acompañen una política nacional y ellos no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en sus provincias. Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años. El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”, sostuvo Pichetto.

“El Gobierno tiene el deber, para gobernar cuatro años, que es su mandato ganado por las elecciones, tiene que construir una mayoría parlamentaria y lo tiene que hacer a través del diálogo, de un consenso. Requiere de un espacio de coalición con las fuerzas que no han estado con el kirchnerismo en el período de Alberto Fernández que fue nefasto”, insistió.

Respecto a la discusión por la ley ómnibus, Pichetto dijo que no están tan lejos en las posiciones, pero advirtió que sobre las jubilaciones el Gobierno debió explicar que el gran problema fue la política de Alberto Fernández y ratificó que no apoyarán el artículo referido a las retenciones. “Como está redactado, no. Con el aumento del gravamen a la industria que es el principal agregador de riqueza que tiene la economía argentina, no”, dijo.