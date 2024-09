Pichetto apuntó contra el Papa Francisco por su crítica a Javier Milei: «Le hace daño a la Argentina»

Luego de las críticas realizadas por el Papa Francisco al gobierno de Javier Milei, el jefe del bloque de Diputados de Innovación Federal, Miguel Ángel Pichetto, salió al cruce y apuntó contra el Sumo Pontífice.

El diputado de la oposición aliada arremetió contra el Papa Francisco este domingo y aseguró que las críticas que realizó son «absurdas» y sostuvo que desde el Vaticano, el Pontificie «le hace un daño increíble a la Argentina».

En declaraciones con Radio Rivadavia, Pichetto expresó: «(El Papa) avanzó un paso más. En general, sus manifestaciones eran más de corte pastoral, ambiguas, nunca tan claras sobre el desarrollo de la política local. Es un hecho nuevo».

Luego enfatizó que «hay una construcción de una agenda por parte del Papa que es totalmente absurda, que le hace un daño increíble a Argentina». También se refirió a los cuestionamientos a Julio Argentino Roca y aseguró que fueron «sin sentido».

«La Iglesia no perdona esta mirada laica de Roca, creador de la ley 1.420 de la Educación Pública. Es el que le saca a la Iglesia la inscripción del nacimiento y de la defunción. No sé qué discute. Hoy quizás la Patagonia hubiera estado en manos de la república hermana de Chile», argumentó.

El legislador planteó que la máxima autoridad de la Iglesia «no puede hacer ese tipo de manifestaciones porque cuando baja al terreno de la política se fragiliza». Para terminar su crítica, Pichetto cuestionó: «Vamos a ver si viene a la Argentina y con qué mensaje. No puede ser que haya recorrido el mundo y no haya venido nunca».

Qué criticó el papa Francisco de Javier Milei

Durante un encuentro con movimientos populares, el papa Francisco criticó la represión que llevó adelante el Gobierno de Milei cuando se trató el veto de la reforma jubilatoria en el Congreso.

«Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no», fueron las palabras del obispo de Roma.

Y agregó: «El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía”, cuestionó. El papa Francisco también se refirió a un episodio de corrupción de un funcionario del Gobierno argentino, aunque no dio nombres:

“Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar. Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si podría pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”, advirtió.

Con información de Noticias Argentinas y Ámbito