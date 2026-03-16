Piden informes por el viaje de Weretilneck a Nueva York

Legisladores de los bloques peronistas Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro elevaron un pedido de informes para conocer detalles de la comitiva oficial que viajó a Nueva York, Estados Unidos, a participar del evento “Argentina Week” impulsado por el presidente Javier Milei, y la cobertura de los gastos del gobernador Alberto Weretilneck.

El gobernador fue parte de la comitiva oficial invitada junto a otros nueve mandatarios provinciales y funcionarios nacionales, además de ejecutivos de empresas. Además asistió la actual directora de YPF en representación de Río Negro, Andrea Confini.

Las actividades del gobernador fueron difundidas a diario por el Gobierno. Allí tuvo una cargada agenda de reuniones y paneles, entre ellos encuentros con bancos y fondos de inversión en la sede de JP Morgan; participó de un panel con empresas del rubro energético; y cerró la semana con la actividad organizada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Los legisladores opositores pidieron detalles del viaje oficial en cinco puntos que elevaron como parte del pedido de informes presentado el viernes 13 de marzo al Ejecutivo.

Las consultas plantean conocer si además del gobernador y la directora de YPF viajaron otros funcionarios o agentes públicos provinciales y representantes del sector privado de la provincia. Diario RÍO NEGRO consultó a fuentes del gobierno que señalaron que no habría otros funcionarios en la comitiva provincial, de todos modos la respuesta oficial tiene un plazo administrativo para cursarse en la Legislatura.

Qué preguntaron los legisladores sobre el viaje a Nueva York

Los legisladores peronistas también requirieron que se informe si el mandatario viajó en el avión presidencial junto a la comitiva del gobierno nacional y en caso contrario se describa el detalle de su viaje, en qué empresa, vuelo, itinerario, forma de contratación y monto abonado de pasajes..

También pidieron un informe de los gastos de alojamiento, de representación y/o viáticos de la totalidad de los funcionarios que concurrieron al evento de inversiones y que se detalle si la cobertura de gastos de la directora de YPF fueron solventados por la empresa estatal, el Estado rionegrino o un particular.

Antes de Estados Unidos, hubo un viaje a Canadá

Cabe mencionar que antes de este viaje a Estados Unidos, Weretilneck a comienzos de marzo realizó otro viaje al exterior para participar de la mayor feria mundial de minería en Toronto, Canadá.

En esa comitiva estuvo el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, cuyo viaje de informó mediante el decreto 151 fechado el 27 de febrero pasado, en el cual se detalle que se destacó en “comisión oficial de servicios al exterior” al funcionario, trasladándose desde la ciudad de General Roca hacia Toronto, Canadá. También viajó la agente Leandra Lacaze desde Viedma y la capacitadora Mariela Teresa Maggi desde Cipolletti.