Juicio por tierras en Bariloche: una imputada mapuche y el rastro de una «donación» de Emiratos Árabes

Soledad Cayunao es la única imputada que llegó a juicio por el delito de usurpación en el paraje Alto Río Chubut, al sur de Río Negro. Foto: Chino Leiva

La causa iniciada hace tres años por presunta usurpación con «despojo parcial» contra Soledad Cayunao por un propietario de tierras ubicadas al este de El Bolsón -que admitió comprar con una “donación” de los Emiratos Árabes Unidos- llegó a la instancia de juicio oral este martes.

En la audiencia se escucharon una decena de testimonios, que para la fiscalía y la querella aportaron prueba suficiente para sostener la acusación.

Sin embargo los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, pidieron su absolución y subrayaron que “no existió dolo ni desapoderamiento” de tierras ajenas en la conducta atribuida a la mujer.

El vínculo con Emiratos Árabes Unidos

Palumbo además apuntó al trasfondo político que enmarca el juicio al señalar que Hugo Barabucci (el denunciante) actúa de manera inequívoca en representación de los Emiratos Árabes Unidos, dado que reconoció en su declaración -ante una pregunta específica- que había comprado el campo con una “donación” no restituible de ese país. Mencionó un monto de dos millones de dólares.

En opinión del abogado defensor esa compra “fue violatoria de la ley 26.737, cuya derogación fue declarada inconstitucional”. Esa norma dice que los extranjeros no pueden en forma directa “ni por interpósita persona” adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, que por ley están definidas como las que se ubican a menos de 100 kilómetros de un límite internacional.

El campo del paraje Alto Río Chubut está ubicado a 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile, dijo el abogado. Pidió que ese antecedente y la revelación obtenida en el juicio sean remitidos al ministerio público fiscal “para que se investigue si la compra fue legítima”.

La querella es impulsada por el propietario Hugo Barabucci, que adquirió 14.000 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut. Foto: Chino Leiva

El ingreso «clandestino» no quedó demostrado para la defensa

Díaz dijo que el supuesto ingreso “clandestino” de la acusada en el campo de Barabucci no quedó demostrado en el juicio porque los propios peones del campo del denunciante admitieron que había sectores del campo de 14.000 hectáreas que no estaban alambrados y nadie sabía con precisión por dónde pasaban los límites.

El abogado afirmó que la acusación no tomó en cuenta los principios consagrados en la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT sobre la preexistencia de los pueblos originarios. Aseguró que Cayunao solo circuló por esos campos en busca de sus animales, en ejercicio de una costumbre “ancestral” y que ni ella ni nadie de la comunidad “superaron límites exprofeso”.

Negó que haya existido usurpación e insistió en que los propios peones rurales al servicio del propietario “no tenían claros los límites del terreno”.

El fiscal Francisco Arrien dijo que esos mismos empleados, así como Barabuchi y la escribana Teresa Bustamante dieron cuenta del “campamento” montado por los miembros de la lof Cayunao dentro del campo y de su negativa a retirarse. Señaló que estaban armados con piedras y con cañas para “chucear” a los caballos.

Para Arrien, es un antecedente de aplicación obligatoria el fallo Buenuleo (por otra causa de usurpación surgida en Bariloche en 2019), según el cual las prácticas culturales y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas no pueden ejercerse “por las vías de hecho”.

Conflicto por el agua

La audiencia fue seguida con atención por referentes mapuches y también de organizaciones ambientalistas, quienes cuestionan desde hace tiempo el avance de propietarios extranjeros sobre esa zona, donde tiene sus nacientes el río Chubut.

El tema fue aludida en su testimonio por el lonko Mauro Millán, quien sostuvo la importancia del agua y de la biodiversidad en toda la zona. “Para nosotros son tesoros vivos”, aseguró. Dijo que el riesgo que imponen los emprendimientos son reales y la preservación del agua es importante “para mapuches y no mapuches” que viven río abajo.

Ambientalistas y referentes mapuches acompañaron a la acusada en el juicio en Bariloche. Foto: Chino Leiva

A su entender “las altas cumbres y las nacientes de ríos no deben ser intervenidas” y tampoco deben estar expuestas a “intereses foráneos”. Su hermana, Moira Millán, le dijo a este medio que en el juicio están juego “las mismas cosas que se discuten estos días con la ley de glaciares”.

El campo de Barabucci, según explicó el administrador Andrés Saint Antonin, está habilitado como coto de caza y cuenta con corrales y galpones para la cría de ciervos colorados.

Posturas contrapuestas

La abogada querellante Magdalena Sanguinetti dijo en su alegato que Barabucci es propietario del predio desde 2017 y recordó que la usurpación denunciada data de febrero de 2023. Agregó que muchos los trabajadores del campo llevaban años en el lugar y dijeron que “nunca habían visto” a Soledad Cayunao.

También dijo que no podían convalidarse de ningún modo las “vías de hecho” y que los reclamos por el agua o por reconocimiento territorial podían ejercerse ante el poder político o por “amparos u otras acciones jurídicas que están contempladas”.

Cayunao fue la única que llegó a juicio, pero en un comienzo fueron cuatro los imputados. Los otros tres aceptaron soluciones alternativas con pautas de cumplimiento obligatorio.

El abogado defensor Martín Palumbo no solo dijo que “la acusación es forzada”, que las zonas sin alambrados en el campo tienen límites “difíciles de determinar” y que si Cayunao ingresó fue solo “para retirar a sus animales”.

El jueves definirá el juez Marcelo Álvarez Melinger.