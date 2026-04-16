Formularán cargos contra un intendente libertario del Alto Valle y un empresario

Después de ocho meses de investigación la fiscalía encabezada por Graciela Echegaray y María Celeste Benatti formulará cargos contra el intendente libertario de Allen, Marcelo Román, y contra el empresario local de medios Sebastián Ocampo.

Aunque la fecha no está definida, si está realizado el pedido a la Oficina Judicial y se espera que en breve se precise el día y la hora.

La investigación penal se originó tras una denuncia presentada el 26 de junio de 2025 por el Tribunal de Cuentas de Allen contra el mandatario municipal que llegó a la intendencia de . El eje central es el presunto manejo irregular de fondos y la participación de una persona ajena a la administración pública en decisiones de gobierno municipal.

De qué acusan al intendente de Allen y a un empresario

Román es investigado como presunto autor del delito de peculado. Se le acusa de haber permitido que un particular utilice bienes y recursos del Estado para beneficio personal. En este sentido, el uso de un celular del municipio por parte de Ocampo fue uno de los detonantes de la denuncia.

A Ocampo, propietario de una radio y un sitio web local, se lo investiga por como partícipe necesario del peculado y por usurpación de autoridad, al presuntamente ejercer funciones públicas sin nombramiento oficial.

Fueron varios los testimonios previos a la investigación que situaron a Ocampo en reiteradas ocasiones en el municipio y tomando decisiones.

El Tribunal de Cuentas en su denuncia también señaló irregularidades en el pago de pauta publicitaria a los medios del empresario y una presunta triangulación de facturas para desviar fondos.

Una gestión marcada por un pase político y tensión con los municipales

Las presuntas irregularidades habrían ocurrido desde el inicio de la gestión de Román (fines de 2023) hasta mediados de 2025

En julio de 2025, la Justicia realizó múltiples procedimientos en propiedades vinculadas a Sebastián Ocampo para recolectar documentación y dispositivos electrónicos.

La investigación judicial se suma a un contexto político tenso en Allen, marcado en el comienzo de su gestión por el pase del intendente Román de las filas del radicalismo (dentro de Juntos Somos Río Negro) a La Libertad Avanza, y un conflicto gremial creciente debido a la situación financiera de la comuna, que ha condicionado el funcionamiento de los servicios básicos.