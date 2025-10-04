Pidió licencia el secretario de Prensa de Rolando Figueroa por una «situación personal y familiar»

Claude Staicos dejará su cargo como secretario de Prensa y Comunicación del gobierno de Rolando Figueroa. A través de una nota le pidió al mandatario tomarse una licencia sin goce de haberes. El funcionario asumió el 10 de diciembre de 2023, con la nueva gestión.

Dijo que tomó la decisión debido a «una situación personal y familiar» que atraviesa «desde hace un tiempo y que entiendo necesario poner en su conocimiento».

«En tal sentido, esta situación, que tramita en la justicia y cuya resolución se dirime exclusivamente en ese ámbito, implica la necesidad de preservar a mi hijo y dedicarme a la revinculación con él -y de él con su madre, situación ésta que ya he solicitado ante la Justicia- en resguardo de su interés superior». agregó.

Afirmó que el actual equipo de comunicación del gobierno «se encuentra plenamente capacitado para sostener la gestión de manera eficiente hasta mi regreso».

En la nota que recibió Figueroa no se establece el plazo de duración de la licencia, la cual fue aceptada. De todas formas el mandatario anticipó, cuando presentó la lista de Neuquinizate, que cambiará su gabinete luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Dos de sus ministros competirán en ese comicio: Julieta Corroza y José «Pepe» Ousset».